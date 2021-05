Nissan é o “esquema preferido” em João Pessoa: marca coloca os seus três principais veículos entre os líderes de seus segmentos

18 de maio de 2021 Diversos

RIO DE JANEIRO – A Nissan segue deixando cada vez mais brasileiros apaixonados, mas na região metropolitana de João Pessoa os consumidores rodam a cidade inteira para ir às lojas da marca japonesa e ficar com os modelos Frontier, Novo Kicks e Novo Versa. Na capital do estado e nos municípios do seu entorno, a Nissan é o “esquema preferido”, tanto que os três principais veículos da empresa atingiram participação de mercado bem acima de suas médias nacionais, reforçando mais uma vez que os modelos Nissan são um sucesso em João Pessoa.

O maior destaque é a picape Nissan Frontier, que em abril registrou 22,4% de participação de mercado no segmento das picapes médias na região metropolitana da capital, um número bem maior do que a média nacional do modelo. Além desta performance espetacular, a demanda pela picape está muito grande e a Nissan está acelerando para atender a toda a carteira de pedidos que chega a mais de um mês, de acordo com a versão, em média. Já o Novo Nissan Kicks, em seu primeiro mês completo de vendas, obteve 12% de participação, e o Novo Nissan Versa, 8,1%, ambos também com resultados superiores aos números nacionais em seus segmentos. Como resultado, os três veículos estão entre os três modelos mais vendidos em suas categorias.

“Temos uma linha moderna e diferenciada que está conquistando cada vez mais os clientes com seu design, tecnologia inovadora e conforto, além disso, em João Pessoa, contamos com uma rede de concessionárias muito forte e que trabalha em parceria com a Nissan para oferecer toda a experiência da marca com qualidade e profissionalismo. O resultado é esse desempenho muito sólido”, afirma Rodolfo Possuelo, Diretor de Vendas da Nissan do Brasil.



