TBT Ford Bronco: vencendo barreiras desde o primeiro design

Considerado o precursor dos SUVs modernos, o Ford Bronco começou a fazer história antes mesmo da construção do primeiro protótipo, quando ainda era apenas um desenho numa prancheta. O esboço original do veículo foi criado por Mckinley Thompson Jr. e serviu de base para todas as suas gerações seguintes. Este #TBT (“Throwback Bronco Thursday”) traz também um vídeo com imagens históricas das cinco gerações do Bronco nos estúdios de design da Ford.

O conceito do veículo 4×4 com carroceria quadrada e curta, distância elevada do solo e balanço dianteiro e traseiro mínimo para ampliar a capacidade off-road foi apresentado por Thompson em 24 de julho de 1963, com o título “Pacote de Proposta nº 5 para o Bronco”.

Esse estudo, com as rodas posicionadas nos cantos mais distantes da carroceria para criar uma postura confiante e agressiva, continha os atributos marcantes do design da primeira geração do Bronco, lançada em 1966.

“Acredito que a coisa mais difícil no projeto de Thompson foi trabalhar dentro das restrições para fazer um produto bonito”, diz Christopher Young, atual designer de interiores do Bronco. “A engenharia dita o tamanho e a funcionalidade, a produção limita como ele pode ser estampado e montado, e as finanças dizem que você deve construí-lo por um preço baixo.”

Thompson nasceu em 1922, em Nova York, e gostava de carros desde criança. Ele contou que, aos 12 anos, ficou fascinado pela imagem de um DeSoto Airflow cinza prata. “As nuvens se abriram para a luz do sol passar e iluminou o carro como uma lanterna. Eu nunca fiquei tão impressionado com algo em minha vida e sabia que era isso que eu queria fazer, ser designer de automóveis”, disse.

Thompson serviu o exército durante a Segunda Guerra Mundial, onde aprendeu a desenhar e foi coordenador de layout de engenharia. No início dos anos 1950, ele venceu um concurso de design da revista Motor Trend, com um carro a turbina com carroceria de plástico reforçado, conceito que estava em alta no pós-guerra. Ele se graduou no ArtCenter College of Design, na Califórnia, em 1956, e foi o primeiro designer afro-americano contratado pela Ford nos Estados Unidos.

Entre outros projetos, Thompson trabalhou em esboços do Mustang, do lendário Ford GT40 e do carro-conceito futurista de duas rodas Ford Gyron, exibido em 1961. Ele se aposentou da Ford em 1984 e faleceu em 5 de março de 2006.

“McKinley Thompson foi um homem que seguiu seus sonhos e acabou fazendo história”, destaca Young. “Ele não só quebrou a barreira racial no mundo do design automotivo como ajudou a criar alguns dos veículos mais icônicos existentes, desde o Ford Mustang, passando pelo Thunderbird e o Bronco, designs que não só são atemporais como foram estudados posteriormente por gerações de designers.”

Nas gerações seguintes – incluindo a nova família global, que chega em breve ao Brasil – o Bronco se transformou, ganhou novas plataformas e carrocerias, sem nunca abandonar o conceito básico do design criado por Thompson.

