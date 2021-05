Tetracampeão Edu Piano retorna ao grid da Mitsubishi Cup, no fim de semana, em Mogi Guaçu

18 de maio de 2021 Diversos







São Paulo, 18 de maio de 2021 – Edu Piano, da equipe Território Motorsport, está de volta à Mitsubishi Cup e, desta vez, com novo navegador, Manuel Ruivo. Após conquistar o título de 2019 na L200 Triton Sport R, o piloto não competiu no ano passado, mas volta com tudo para esta 22ª temporada do mais tradicional campeonato monomarca de rali cross country de velocidade. A dupla está pronta para acelerar neste fim de semana, 22 e 23, na abertura da temporada, em Mogi Guaçu (SP), nos arredores do Autódromo Velocitta.

Multicampeão dos ralis, recordista de títulos no Sertões (são oito em três categorias), Piano é tetracampeão da Mitsubishi Cup e o primeiro campeão da história do campeonato, tanto que em 2019 foi homenageado pela Spinelli Racing e Mitsubishi Motors no ano comemorativo da 20ª edição, justamente na estreia da categoria L200 Triton Sport R.

“É muito bom estar de volta à Cup, um campeonato que vi nascer e aprecio demais correr pelo nível técnico, competitividade, organização e, principalmente, para rever os amigos”, afirma Piano, que além de piloto é preparador de veículos de competição. “Vai ser bem divertido e vamos matar a saudade de acelerar com dois dias de disputas”, completa.

Piano contará com a navegação de Manuel Ruivo, que já faz parte da Território Motorsport há alguns anos, como navegador e chefe de equipe, e estreará no campeonato. “Será a minha primeira vez na Cup e fiquei muito feliz com o convite do Edu, pois será um prazer enorme navegar para uma lenda do rali com inúmeros títulos e vitórias em especiais”, explica. “A expectativa é grande, porque é um campeonato que sempre admirei, muito disputado, onde a diferença de tempos entre as duplas é bem pequena e cada detalhe faz diferença no resultado”, diz.

Rodada dupla – Sábado e domingo serão válidos respectivamente pelas 1ª e 2ª etapas do campeonato. Em cada dia serão disputadas três provas de aproximadamente 35 km de trechos cronometrados na terra e com vários desafios. Antes, na sexta-feira, das 13 às 16 horas, as duplas participam do treino livre em uma pista de 5 km. Nesta temporada serão sete etapas, todas no Estado de São Paulo, e as duplas estão divididas em sete categorias: Outlander Sport R, Outlander Sport R Pró, L200 Triton ER, L200 Triton ER Pró, L200 Triton Sport R, L200 Triton Sport R Pró e L200 Triton Sport RS. Todas as etapas serão realizadas respeitando os protocolos de prevenção à Covid-19, conforme regulamentação da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo).

Equipe multicampeã – Com sede em Tatuí (SP), a Território Motorsport completou 21 anos e é uma das equipes mais tradicionais no rali brasileiro e é chefiada pelo multicampeão Edu Piano. O paulista é tetracampeão da Mitsubishi Cup, foi o primeiro Campeão do campeonato, tanto que foi homenageado em 2019 nos 20 anos da Cup, quando conquistou seu quatro título, desta vez, com Fausto Dallape. Durante 12 temporadas (2002 a 2014) a equipe representou o time oficial da Ford Caminhões (Ford Racing Trucks) e conquistou oito títulos nos Caminhões no Sertões. Entre 2011 e 2014, foi também a oficial da Troller (Troller Racing) na competição e o time sagrou-se bicampeão da prova na Production T2. Movido a desafios, a partir de 2016, Piano passou a desenvolver e locar UTVs (Maverick X3 TM) para competição e, desde então, disputa os Campeonatos Brasileiros de Rally Baja e Rally Cross Country, além do Sertões. Em 2018, a dupla Edu Piano/Solon Mendes foi Campeã do Sertões nos UTVs (Over 45), o primeiro título na categoria e o sétimo da dupla recordista da competição. No Sertões 2020, a equipe foi campeã na UT1 e vice-campeã na geral com Rodrigo Luppi/Maykel Justo. Já o 1º título internacional do time chegou em fevereiro/2021 no South American Rally Race (SARR), na Argentina: Luppi/Justo -Campeões na Geral dos UTVs e Bruno Conti/Filipe Bianchini – Campeões na categoria T3.2 e 6º na geral, enquanto Piano/Mendes finalizaram entre os Top 10 da geral, em meio a duplas de 11 países.

Mais informações sobre a equipe: www.territoriomotorsport.com.br , Facebook: @territoriomotorsport4x4, Instagram: @territoriomotorsport e Twitter @territorio4x4

Programação – 22 e 23/maio – Autódromo Velocitta (Mogi Guaçu/SP)

Sábado (22) – 1ª etapa

8:00 – Saída do primeiro carro no parque fechado Velocitta – área dos boxes

8:10 – Largada 1º carro – Prólogo

9:20 – Largada 1º carro – Prova 01

11:20 – Largada 1º carro – Prova 02

13:20 – Largada 1º carro – Prova 03

14:50/ 15:50 – Premiação

16:20/ 17:00 – Briefing da 2ª etapa

Domingo (23/05) – 2ª etapa

8:10 – Saída do primeiro carro no parque fechado Velocitta – área dos boxes

8:30 – Largada 1º carro – Prova 01

10:30 – Largada 1º carro – Prova 02

12:30 – Largada 1º carro – Prova 03

14:00/15:00 – Premiação

Calendário Mitsubishi Cup 2021

Etapa 1 e 2 – 22 e 23 de maio (rodada dupla) – Mogi Guaçu (Velocitta)

Etapa 3 – 26 de junho – Iracemápolis

Etapa 4 – 31 de julho – Ribeirão Preto

Etapa 5 – 25 de setembro – Cordeirópolis

Etapa 6 – 23 de outubro – Jaguariúna

Etapa 7 – 20 de novembro – Mogi Guaçu (Autódromo Velocitta)

MSuzuki Comunicação

Mércia Suzuki – 11 99705-7720 / mercia.suzuki11@gmail.com

Facebook: @msuzukicomunicacao

Instagram: @msuzukicomunicacao

www.msuzukicom.com.br







Rodrigo Luppi/Maykel Justo são Campeões nos UTVs e Bruno Conti/ Filipe Bianchini levam o título nos UTVs T3.2. Já Edu Piano/Solon Mendes finalizam o rali com a “cara do Dakar” em 9º na geral







As duplas da Território Motorsport completaram bravamente os dois dias de etapa Maratona e seguem para a final do rali disputando títulos em duas categorias

