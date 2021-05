Stock Car: Português vence e faz história, mas não pontua. Entenda

18 de maio de 2021 Diversos

(Vanderley Soares)

(Vanderley Soares)

– Daniel Serra, segundo colocado na corrida 2, herda os pontos da vitória, já que o português António Félix da Costa, que venceu, não pode pontuar;

– Bruno Baptista é o novo vice-líder, com 65 pontos e Átila Abreu é o terceiro com 63;

– Gaetano di Mauro, protagonista de acidente espetacular na penúltima volta da segunda corrida, foi liberado do hospital esta manhã. Sem ferimentos;

– Ao final do texto, os resultados atualizados das duas corridas e a classificação geral do campeonato.

VÍDEO: Clique aqui para baixar o resumo das duas provas da Stock Car em Interlagos. Material destinado à criação de conteúdo para emissoras de TV, sites, canais de YouTube e redes sociais, sem restrição. Imagens brutas, portanto não é recomendada sua publicação na íntegra ou sem edição prévia.



O Autódromo de Interlagos vibrou no último domingo (16) com a disputa das duas corridas que compuseram a segunda etapa da temporada 2021 da Stock Car Pro Series. A vitória na primeira prova ficou com Gabriel Casagrande, da equipe A.Mattheis-Vogel, enquanto na segunda o português António Félix da Costa fez história ao tornar-se o primeiro piloto europeu a vencer na principal categoria do automobilismo brasileiro.

Vitória legítima e confirmada do atual campeão da Fórmula E. Entretanto, Da Costa não leva os pontos da vitória por uma simples questão de regulamento. Por não ser filiado à Codasur (Confederação Sul-americana de Automobilismo), o piloto não tem direito aos pontos. Todos os outros pilotos do grid são filiados ao órgão da América do Sul, além da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo). Como o português foi convidado a correr no início da semana para substituir Ricardo Maurício na Eurofarma-RC – o atual campeão da Stock Car testou positivo para o Covid-19 e não pôde correr -, não houve tempo para que Da Costa pudesse se filiar à Codasur. O fato, no entanto, não o impede de correr; apenas de pontuar.

Assim, mesmo com a vitória confirmada, Da Costa não soma os pontos de nenhuma das duas provas – ele foi nono colocado na primeira corrida. Isso quer dizer que Daniel Serra, segundo colocado na corrida, soma os 24 pontos destinados ao vencedor, e todos os outros pilotos somam pontos como se tivessem terminado uma posição à frente.

Liberado – Protagonista de um acidente espetacular na penúltima volta da segunda corrida em Interlagos, Gaetano di Mauro foi liberado do Hospital Santa Maggiore, em São Paulo, na manhã desta segunda-feira (17). O piloto da equipe KTF Sports disputava a segunda posição com o companheiro de equipe Guilherme Salas e com o tricampeão Daniel Serra. Na entrada da reta dos boxes, em alta velocidade, Gaetano colocou-se entre os dois carros, mas o espaço se fechou e o Chevrolet Cruze decolou em alta velocidade antes de bater na proteção externa da pista.

Di Mauro foi socorrido rapidamente pela equipe médica da Stock Car e levado ao hospital para exames preliminares e passar a noite em observação. Os exames não constataram nenhum ferimento, de acordo com a equipe KTF Sports, e o jovem piloto foi liberado nesta manhã.

A FRAS-LE e a FREMAX são as fornecedoras oficiais de pastilhas e discos de freio da categoria, respectivamente, e trabalham em conjunto com as todas as equipes do grid para assegurar o melhor desempenho, segurança, eficiência e confiabilidade. A Fremax é a fornecedora dos discos desde 2004 e a Fras-le, desde 2016.

Resultado Oficial: Corrida 1

1 Gabriel Casagrande (AMattheis Vogel Motorsport/Cruze) – 19 voltas

2 Allam Khodair (Blau Motorsport/Cruze) a 0.569

3 Bruno Baptista (RCM Motorsport/Corolla) a 9.042

4 Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Corolla) a 10.348

5 Átila Abreu (Shell V-Power/Cruze) a 11.355

6 Diego Nunes (Blau Motorsport/Cruze) a 12.998

7 Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Cruze) a 14.224

8 Pedro Cardoso (KTF Racing/Cruze) a 16.848

9 António Félix da Costa (Eurofarma-RC/Cruze) a 17.160

10 Galid Osman (Shell V-Power/Cruze) a 17.197

11 Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Corolla) a 17.366

12 Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Corolla) a 23.874

13 Christian Hahn (Blau Motorsport II/Cruze) a 24.733

14 Guga Lima (AMattheis Vogel Motorsport/Cruze) a 31.761

15 Felipe Massa (Lubrax Podium Stock Car Team/Cruze) a 34.609

16 Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Corolla) a 38.183

17 Julio Campos (Lubrax Podium Stock Car Team/Cruze) a 38.731

18 Sergio Jimenez (MX Piquet Sports/Corolla) a 42.183

19 Matias Rossi (Full Time Sports/Corolla) a 43.187

20 Felipe Lapenna (Hot Car Competições/Cruze) a 43.243

21 Tony Kanaan (Full Time Bassani/Corolla) a 47.373

22 Beto Monteiro (Crown Racing/Cruze) a 1 Volta

23 Gustavo Frigotto (RKL Competições/Cruze) a 1 Volta

24 Daniel Serra (Eurofarma-RC/Cruze) a 1 Volta

25 Tuca Antoniazi (Hot Car Competições/Cruze) a 1 Volta

26 Guilherme Salas (KTF Sports/Cruze) a 1 Volta

27 Gaetano di Mauro (KTF Racing/Cruze) a 1 Volta

28 Nelson Piquet Jr (MX Piquet Sports/Corolla) a 1 Volta

29 Lucas Foresti (KTF Sports/Cruze) a 1 Volta

Não completaram

30 Cacá Bueno (Crown Racing/Cruze) a 11 Voltas

31 Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Cruze) a 18 Voltas

Excluído

32 Rubens Barrichello (Full Time Sports/Corolla) a 18 Voltas

Volta mais rápida: Gabriel Casagrande, 1min40s367 (154,5 km/h)

Resultado Oficial: Corrida 2

1 António Félix da Costa (Eurofarma-RC/Cruze) – 19 voltas

2 Daniel Serra (Eurofarma-RC/Cruze) a 2.942

3 Guilherme Salas (KTF Sports/Cruze) a 4.815

4 Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Corolla) a 1:54.983

5 Cacá Bueno (Crown Racing/Cruze) a 1:57.795

6 Átila Abreu (Shell V-Power/Cruze) a 1:59.256

7 Felipe Massa (Lubrax Podium Stock Car Team/Cruze) a 2:00.574

8 Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Cruze) a 2:01.713

9 Galid Osman (Shell V-Power/Cruze) a 2:03.850

10 Bruno Baptista (RCM Motorsport/Corolla) a 2:04.948

11 Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Corolla) a 2:06.572

12 Tony Kanaan (Full Time Bassani/Corolla) a 2:07.931

13 Nelson Piquet Jr (MX Piquet Sports/Corolla) a 2:10.734

14 Diego Nunes (Blau Motorsport/Cruze) a 2:12.376

15 Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Corolla) a 2:13.270

16 Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Corolla) a 2:17.282

17 Julio Campos(Lubrax Podium Stock Car Team/Cruze) a 2:18.864

18 Allam Khodair (Blau Motorsport/Cruze) a 2:20.947

19 Beto Monteiro (Crown Racing/Cruze) a 2:21.990

20 Tuca Antoniazi (Hot Car Competições/Cruze) a 2:23.330

21 Matias Rossi (Full Time Sports/Corolla) a 2:25.470

22 Gaetano di Mauro (KTF Racing/Cruze) a 2 Voltas

Não completaram

23 Gabriel Casagrande (AMattheis Vogel Motorsport/Cruze) a 8 Voltas

24 Gustavo Frigotto (RKL Competições/Cruze) a 11 Voltas

25 Pedro Cardoso (KTF Racing/Cruze) a 12 Voltas

26 Lucas Foresti (KTF Sports/Cruze) a 16 Voltas

27 Felipe Lapenna (Hot Car Competições/Cruze) a 18 Voltas

28 Christian Hahn (Blau Motorsport II/Cruze) a 18 Voltas

29 Sergio Jimenez (MX Piquet Sports/Corolla) a 18 Voltas

Não largaram

30 Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Cruze)

31 Rubens Barrichello (Full Time Sports/Corolla)

Excluído

32 Guga Lima (AMattheis Vogel Motorsport/Cruze)

Volta mais rápida: Daniel Serra, 1min40s665 (154,0 km/h)

Vencedores até o momento na temporada:

Goiânia: Daniel Serra e Ricardo Maurício

Interlagos: Gabriel Casagrande e António Félix da Costa

Classificação do campeonato, após a segunda etapa:

1. Daniel Serra – 68 pontos

2. Bruno Baptista – 65

3. Átila Abreu – 63

4. Cesar Ramos – 62

5. Denis Navarro – 58

6. Gabriel Casagrande – 56

7. Thiago Camilo – 47

8. Cacá Bueno – 46

9. Galid Osman – 45

10. Diego Nunes – 40

11. Guilherme Salas – 39

12. Allam Khodair – 37

13. Gaetano di Mauro – 34

14. Ricardo Zonta – 32

15. Rafael Suzuki – 31

16. Ricardo Maurício – 29

17. Pedro Cardoso – 27

18. Felipe Massa – 22

19. Julio Campos – 20

20. Lucas Foresti – 17

21. Christian Hahn – 13

22. Tony Kanaan – 11

23. Nelsinho Piquet – 9

24. Guga Lima – 8

25. Sérgio Jimenez – 6

26. Matías Rossi – 4

27. Beto Monteiro – 3

28. Rubens Barrichello – 3

29. Gustavo Frigotto – 2

30. Felipe Lapenna – 2

31. Tuca Antoniazi – 1

32. Marcos Gomes – 1

33. Max Wilson – 0

