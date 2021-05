Kartismo: Alberto Otazú quer manter liderança na F-4 Akasp

18 de maio de 2021 Diversos







Alberto Cesar





Kart





(Foto:Divulgação)

(Foto: Pedro Bragança)

O campeonato de F-4 da Associação de Kart Amador de São Paulo (Akasp) realiza nesta quarta-feira (19/5) a prova que encerra a primeira metade do segundo turno, com a quarta etapa programada para as 21h30 no Kartódromo Granja Viana (Cotia/SP). A liderança do segundo turno é da dupla Rogério Cebola/Alberto Otazú (Cardoso Funilaria e Pintura/Bianchi Automóveis/ AVSP/No Fire Services/Rolley Ball/Speed Truck/Imab/Concept Kart), campeões do primeiro turno.

“Teremos outro grande desafio, pois além do campeonato da Akasp ter ótimos pilotos, tem um regulamento que equilibra ainda mais as disputas, e nos força a lutar até o fim”, comenta Alberto Otazú, maior vencedor desta temporada, e que deve largar da quarta posição em fila indiana e com um lastro adicional de 10 quilos. “Isso que dá vencer aqui na Akasp”, sorri Otazú.

Pelo regulamento de F-4 da Akasp, não existe tomada de tempos. O grid em fila indiana é formado pela metade dianteira dos pilotos da corrida anterior, com suas posições invertidas em relação ao resultado final obtido. E o vencedor de cada etapa, além de largar atrás, tem que correr na prova seguinte com o ‘Lastro do Sucesso’, ou seja, cinco quilos adicionais a cada vitória. Caso o piloto alcance vitórias consecutivas, este lastro vai sendo dobrado.

“Será uma prova que tentarei ficar no pódio, terminando entre os três primeiros. Não será nada fácil, mas só assim para me manter na liderança do campeonato”, completa Otazú.

A dupla Otazú/Rogério Cebola lidera com 94 pontos, 18 de vantagem sobre Nelson Reple/Igor Mori, com a dupla Eder Ayres/Giovanni Bondança e o trio Bruno Biondo/Emílio Di Bisceglie/Arnaldo Biondo empatados em terceiro com 65 pontos. Alexandre Albino está em quinto na tabela de pontuação, com 64 pontos.

O certame de F-4 da Akasp é disputado com karts Mega dos próprios pilotos, mas com acertos de chassi fixos, equipados com motor Honda GX 390, de 18 hp, equalizados e sorteados pela MFS Racing.

Confira a pontuação do segundo turno dos dez primeiros do campeonato de F-4 da Akasp: 1) Alberto Otazú/Rogério Cebola, 94 pontos; 2) Nelson Reple/Igor Mori, 76; 3) Eder Ayres/Giovanni Bondança, 65; 4) Emílio Di Bisceglie/Bruno Biondo/Arnaldo Biondo, 65; 5) Alexandre Albino, 64; 6) Emílio Di Bisceglie/Bruno Biondo/Arnaldo Biondo, 58; 7) Carlos Santana, 51; 8) André Relvas/Luiz Reche, 50; 9) Eduardo Reche, 48; 10) Sérgio Gonçalves/Dilson Sucupira, 45.

Alberto Cesar Otazú tem o apoio de Bianchi Automóveis, Cardoso Funilaria e Pintura, No Fire Services, Rolley Ball, Speed Truck, IMAB Metalúrgica, TS Sports, Autódromo Virtual de São Paulo (AVSP). O jovem apoia as ações da Associação Cruz Verde, Direção para a Vida e Rotary Club Ponte Estaiada.

