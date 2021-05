Stock Light: Robe quer voltar ao pódio em Interlagos em busca de pontos na briga pelo título

11 de maio de 2021 Diversos







Gabriel Robe voltou a demonstrar sua melhor forma na etapa de abertura do campeonato da Stock Light, disputada no fim do mês de abril em Goiânia (GO). Depois de marcar a pole position e ir ao pódio nas duas provas do fim de semana, com dois terceiros lugares, o piloto da Motortech Competições está ansioso para repetir o bom desempenho na segunda etapa da temporada, que acontece neste fim de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

Para Robe, a busca por pontos pode ser tão importante quanto vencer para estar sempre entre os pilotos que brigam pelo campeonato. “Nosso carro esteve muito competitivo em Goiânia e o melhor de tudo no fim de semana foi termos sido capazes de mostrar a nossa força”, disse Robe. “É lógico que eu queria ter vencido, mas tive problemas na primeira prova e foi importante levar o carro ao terceiro lugar para pontuar bem. A expectativa de todo piloto é entrar em uma prova para vencer, mas é preciso pensar no campeonato e sempre buscar somar o maior número possível de pontos, para jamais se distanciar da briga pelo título”, projetou.

O chefe de equipe da Motortech, Adílson Morari, elogiou a frieza do piloto para levar o carro até a bandeirada em Goiânia, mesmo diante dos problemas enfrentados. “Foi uma prova muito difícil num circuito que sempre é exigente com os equipamentos e na parte física e mental dos pilotos. O Gabriel é um piloto cujo talento foi testado e aprovado em uma série de situações. Ficamos muito satisfeitos de ver ele motivado e ciente do que precisa fazer para, se Deus quiser, conquistar mais um título conosco”, avaliou.

As atividades da segunda etapa da Stock Light em 2021, em Interlagos, começam neste sábado (15). A programação prevê treinos livres às 8h25 e 11h15, classificação às 14h05 e a primeira prova do fim de semana às 16h40. No domingo (16), acontece a segunda e última corrida, às 13h15. As duas provas terão transmissão ao vivo do canal de TV por assinatura Bandsports.

A participação do pilotos Gabriel Robe é financiada pelo Estado do Rio Grande do Sul, através da Lei de Incentivo ao Esporte, Programa Pró-Esporte, projeto Daesafio da Velocidade 2021, Processo 20/2900-0000588-3, proposto pela Motortech Competições.

