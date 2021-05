Novo Nissan Versa segue em crescimento constante e registra melhor desempenho desde seu lançamento no Brasil

11 de maio de 2021 Diversos

RIO DE JANEIRO – A tecnologia, o design e o conforto do Novo Nissan Versa conquistaram os brasileiros e o sedã segue evoluindo constantemente no país desde seu lançamento no fim de outubro do ano passado. E o resultado é que no mês passado, o modelo atingiu a sua maior participação de mercado no Brasil, com 5,7% das vendas do segmento. Este número é ainda mais significativo porque o sedã não está sendo oferecido para frotas, que absorvem uma parte deste segmento. Tanto que considerando apenas vendas no varejo, o Novo Nissan Versa atinge 8,7% de participação.

“O Novo Versa é um sucesso inclusive com consumidores de sedãs de segmentos superiores. Seu conteúdo tecnológico e nível de conforto realmente desafiam os conceitos que existiam até agora. Sem falar do design, que é diferenciado. Estamos entre os carros mais vendidos no varejo em 68 das 120 praças de comercialização da Nissan no Brasil. Nosso desafio é atender ao crescente aumento da demanda pelo nosso sedã”, afirma Tiago Castro, Diretor Sênior de Vendas e Marketing da Nissan do Brasil.

O Novo Nissan Versa acelera em todo o mercado nacional, mas vai além em importantes cidades do país. Está, por exemplo, acima dos 10% no Rio de Janeiro, Brasília, Campinas, Ribeirão Preto, Belém, João Pessoa, Joinville e São Luis.

O Novo Nissan Versa chegou ao Brasil para desafiar os conceitos estabelecidos. O sedã da marca japonesa foi totalmente pensado e desenhado tendo três pilares fundamentais: tecnologia, design e conforto.

Com isso, ele apresenta um design arrojado e com personalidade. O desenho confere ao sedã dimensões exteriores mais baixas, mais largas e mais longas do que a versão anterior, ao mesmo tempo em que preservou o seu característico interior espaçoso. Há uma ampla área para os ocupantes do habitáculo e o porta-malas com capacidade para 482 litros é ainda maior do que o da geração anterior.

Espaçoso e com identidade marcante, o Nissan Novo Versa vem equipado com diversos recursos tecnológicos, como o avançado Nissan Intelligent Safety Shield, conjunto de sistema de segurança que monitora, protege e responde em algumas situações nas quais o veículo e seus ocupantes possam estar em risco.

Esse “escudo inteligente de segurança” integra sistemas avançados, como o Alerta de Colisão Frontal com Assistente Inteligente de Frenagem (FCW/FEB); o Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA); a Visão 360° Inteligente com Detector de Movimento (MOD); o Monitoramento de Ponto Cego (BSW) e o Alerta de Esquecimento de Objetos no Banco Traseiro (Rear Door Alert).

Somados aos seis airbags; controles de estabilidade e tração; freios ABS com distribuição de força; Sistema Inteligente de Auxílio de Partida em Rampa (HSA); Isofix de cadeiras infantis (todos equipamentos de série desde a versão de entrada Sense com câmbio manual), o Nissan Intelligent Safety Shield ajuda o carro e o motorista a monitorar o movimento em torno, responder a ações inesperadas (como a aproximação desatenta a um veículo na frente) e a proteger (frenagem de emergência e segurança passiva).

A Nissan disponibiliza uma transmissão manual de cinco marchas para a versão de entrada da linha Novo Versa, a Sense MT, e a nova geração do câmbio CVT para todas as outras versões. Esta transmissão conta com modo “Sport” e função “D-Step”, que melhora a sensação de aceleração com a simulação de trocas de marchas. Sob o capô está o motor já aprovado pelos consumidores brasileiros: o 1.6 16V. Ele desenvolve 114 cv de potência e 15,5 kgfm de torque e apresenta um equilíbrio entre desempenho e consumo, deixando o sedã com números e performance totalmente adequado às suas características de uso.

Comprovando que veio para desafiar os conceitos existentes, menos de um mês depois de seu lançamento no mercado brasileiro, o Novo Nissan Versa foi eleito o “Melhor Carro da América Latina 2021” pela Americar (Associação América Latina da Imprensa de Carros).



