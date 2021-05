Stock Car: Campos acredita em evolução e espera brigar pelas primeiras posições em Interlagos

11 de maio de 2021 Diversos







O autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), será o palco, neste fim de semana, da segunda etapa da Stock Car em 2021. Para Júlio Campos, este será o momento de confirmar a evolução da equipe Lubrax | Podium Stock Car Team após a prova de abertura, em Goiânia (GO), que marcou a estreia do time sob operação da R. Mattheis Motorsport. Para Campos, a inspiração pode vir da Corrida do Milhão Solidário do último ano, no mesmo circuito, quando largou em 18º após ter problemas na classificação, mas conseguiu fechar a prova no Top 10.

“Depois de anunciadas as punições em Goiânia, nosso resultado foi um 11º lugar, o que não é uma colocação ruim num grid tão competitivo, com 30 carros e em uma prova que foi a estreia da nossa equipe em sua nova configuração”, analisou Campos. “Larguei em 17º e cheguei em 11º, então foi parecido com o que fiz na própria Interlagos em 2020, quando tivemos uma classificação bem longe do que gostaríamos, mas mesmo assim pude fazer ultrapassagens importantes para chegar em décimo e somar pontos que sempre são valiosos para o campeonato”, comparou.

Para o paranaense, o equilíbrio deve ser novamente a tônica da etapa a ser disputada no circuito paulistano. “Interlagos é a pista preferida da maioria e onde a maior parte do grid tem mais experiência com os carros da Stock Car, então vai ser um fim de semana todo baseado em detalhes”, opinou. “Aprendemos muito desde a primeira etapa e trabalhamos bastante na sede da equipe, então acho que estamos preparados para confirmar nossa evolução, mostrar a força do nosso conjunto e poder brigar pelas primeiras posições”, avaliou.

A segunda etapa da Stock Car, em Interlagos, começa com treinos livres às 9h50 e 12h40 deste sábado (15). Já a classificação será às 15h20, tudo com transmissão pelo canal oficial da categoria no YouTube. No domingo (16), as duas provas do fim de semana ocorrem a partir das 11h. Além das redes sociais, haverá transmissão ao vivo em TV aberta pela Band e no canal de TV por assinatura SporTV2.

