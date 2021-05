Cacá Bueno lança canal no Youtube para mostrar bastidores do automobilismo

11 de maio de 2021 Diversos







(Bruno Terena/RF1)

(Bruno Terena/RF1)

(Bruno Terena/RF1)

Maior campeão em atividade da Stock Car, Cacá Bueno terá um novo canal de comunicação com seus fãs a partir desta semana: o pentacampeão lançou seu canal oficial no Youtube para mostrar bastidores das categorias na qual está competindo neste ano, como Endurance Brasil, Porsche Cup e a própria Stock Car, que disputa neste domingo em Interlagos a segunda etapa da temporada 2021.

“A ideia é mostrar tudo aquilo que a TV não mostra, levar o público aos bastidores da nossa equipe nas três principais categorias do automobilismo brasileiro. Vamos produzir conteúdos semanais com histórias, curiosidades, câmeras onboards, entrevistas, enfim, muito conteúdo para que o fã se sinta dentro de nosso time, ainda mais em uma época como a que vivemos em que o público ainda não pode estar presente nas corridas”, diz Cacá, que tem cinco títulos na Stock Car e também é o recordista de vitórias em atividade na categoria.

O projeto também faz parte de uma importante entrega de Cacá Bueno a seus patrocinadores: iCarros, ACDelco, Itaú, Paraflu, Red Bull e Moss.

“O automobilismo é um esporte apaixonante e nem sempre é possível ter acesso aos bastidores pelos meios de comunicação tradicionais. Por isso, assim como as redes sociais, o canal oficial do Youtube será uma importante ferramenta para que nossos patrocinadores também tenham conteúdo exclusivo entre as etapas, mas também vamos resgatar histórias dos meus mais de 20 anos no automobilismo”, diz Cacá.

O projeto é coordenado pela CB00, agência de marketing conduzida pelo próprio piloto, e terá participação de diversos profissionais com larga experiência em produção de vídeos e de conteúdo, como os da Gasparini Filmes.

O canal já tem três vídeos disponíveis, com a cobertura da etapa de Goiânia do Endurance Brasil e a curiosa história de como Cacá Bueno começou a usar o número 0 em sua carreira – que por sinal adota até hoje.







