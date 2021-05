Nissan e.dams está pronta para competir no icônico circuito de rua de Mônaco

6 de maio de 2021 Diversos

YOKOHAMA, Japão – A equipe Nissan e.dams está de volta ao icônico circuito de rua de Mônaco para a sétima rodada do Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E, pela temporada 2020/2021. O glamoroso principado é um feliz território para a Nissan. Na última vez que a prova foi disputada no país, em 2019, ambos os carros da equipe terminaram entre os cinco primeiros e o piloto Oliver Rowland subiu ao pódio.

Seu companheiro Sébastien Buemi é atualmente o piloto mais bem-sucedido em corridas da Fórmula E em Monte Carlo, tendo vencido por duas vezes o E-Prix de Mônaco, que é realizado a cada dois anos. Para esta temporada, a quarta vez em que o evento acontece no país, o traçado revisado do circuito de rua será conhecido de muitos fãs do automobilismo esportivo, com a usual pista estreita e desafiadora de sempre. A corrida acontecerá no próximo sábado, 8 de maio.

Dessa vez, os carros 100% elétricos correrão no traçado de 19 curvas e 3,32 km, subindo a colina após a primeira curva de Sainte Devote e completando em seguida um novo trecho para a Fórmula E, incluindo as famosas curvas em torno do cassino, do Hotel Mirabeau, a fechadíssima curva do Grand Hotel e a Portier.

A Nissan desenvolveu um novo motor de Fórmula E que conta com melhorias de hardware e software, com o objetivo de aprimorar a performance de seu carro de corrida de Fórmula E de geração 2 (Gen2).

“O traçado da pista é novo neste ano, mas nosso sucesso anterior aqui faz com que a equipe esteja confiante”, disse Tommaso Volpe, diretor mundial de esportes a motor na Nissan. “A Nissan desenvolveu um novo motor de segunda geração (Gen2) que vai correr pela primeira vez nessa pista incrível, por isso nosso foco é extrair o máximo de performance. Esse novo motor de corrida é resultado de uma colaboração ainda mais próxima entre a atividade de produção de veículos em série e nosso projeto na Fórmula E”.

A Nissan está competindo neste campeonato mundial para levar a emoção e a diversão dos veículos elétricos de emissão zero a uma plateia global. Como parte da sua meta de atingir a neutralidade de carbono em todas as suas operações e no ciclo de vida de seus produtos até 2050, a Nissan pretende eletrificar todos os novos veículos Nissan lançados em mercados-chave até o início dos anos 2030. A Nissan tem o objetivo de empregar sua expertise na transferência de know-how e tecnologia entre as pistas e as ruas, para oferecer veículos elétricos ainda melhores aos seus clientes.

Nos dias que antecedem o E-Prix de Mônaco de 2021, a Nissan vai exibir seu rico legado e seu futuro promissor em mobilidade sustentável no evento EVER Monaco. No estande da Nissan, os visitantes poderão curtir a comemoração do 10º aniversário do pioneiro Nissan LEAF, com a demonstração do modelo lançado como o primeiro veículo elétrico do mundo a ser comercializado em massa, em 2010, assim como a última versão do LEAF e+ 2021, com uma bateria de alta potência e grande autonomia. Também será exibido o veículo elétrico de nova geração da Nissan, o novíssimo crossover Ariya.

“Nossos dois pilotos demonstraram velocidade, consistência e determinação em Valência, em circunstâncias extremamente desafiantes da pista e condições climáticas que mudavam o tempo todo”, disse Olivier Driot, codiretor da equipe Nissan e.dams. “Temos orgulho do comprometimento que eles demonstraram à equipe, mas agora temos um novo desafio ao introduzir nosso mais novo motor, de geração 2 (Gen2). O Séb e o Oli vão precisar contar com sua habilidade e experiência de sucessos em provas anteriores do E-PRIX de Mônaco para extrair o máximo do novo motor Nissan Gen2″.

Nissan e.dams corre com e-fluidos ShellA Nissan e.dams, agora em sua terceira temporada com a Shell, tem o prazer de anunciar a introdução de um fluido customizado Shell e-transmission, que será utilizado no novo motor Gen2, que estreia neste fim de semana em Mônaco. O e-fluido Shell foi testado e refinado por meio de uma estreita parceria com a equipe de P&D de motores da Nissan, para analisar e mostrar os benefícios que os fluidos especialmente projetados para a transmissão de veículos elétricos podem trazer a um motor de Fórmula E, para entregar a máxima performance e eficiência à equipe.

COMENTÁRIOS DOS PILOTOS

Sébastien Buemi”Eu adoro Mônaco. Venci duas vezes aqui anteriormente, nas três primeiras corridas de Fórmula E, mas não vou achar que vai ser fácil, pois temos um novo traçado da pista e um novo motor Nissan Gen2. A equipe vai ter muito no que se concentrar neste fim de semana e esse é um desafio incrível. Os resultados não aconteceram como eu queria em Valência, mas parecia que a sorte não estava do meu lado, pois eu tinha ritmo para chegar à Super Pole e fomos rápidos em todas as condições de pista. Não vejo a hora de mostrar o que podemos fazer nas ruas de Mônaco”.

Oliver Rowland”Como equipe, tivemos que lutar muito em Valência e tenho orgulho de ter conseguido levar 12 pontos do campeonato para casa, depois de duas corridas extremamente desafiantes. As condições da pista mudaram muito em Valência, passando de molhada para seca. A corrida foi totalmente imprevisível, mas estou feliz por ter corrido no pelotão de frente nas duas corridas, principalmente em meio a pilotos tão talentosos no campeonato. Tive um pódio em Mônaco em 2019 e qualquer piloto adoraria vencer aqui. Estou ansioso para correr com nosso novo motor de Fórmula E da Nissan”.

Acompanhe a corrida

https://www.fiaformulae.com/en/watch/ways-to-watch

TV ao Vivo (novidade no Brasil para esta temporada)

TV CulturaSporTV (Globo)

SÁBADO -08/05/20216h45 (horário de Brasília) – Classificação10h30 (horário de Brasília) – Corrida

