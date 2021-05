Bom desempenho em testes na França animam Miguel Costa para o Europeu de Kart em maio

6 de maio de 2021 Diversos







O jovem piloto Miguel Costa, que faz parte do programa de jovens talentos da Sauber Karting Team na Europa, disputará em 2021 o Campeonato Europeu de Kart, que começa no próximo dia 13 de maio em Genk, na Bélgica. Competindo com o chassi da Kart Republic, o brasileiro de apenas 12 anos de idade valorizou os bons dias de testes na França nesta semana e projetou novas conquistas no kartismo europeu após finalizar o WSK Super Master Series como o melhor estreante da categoria OK Júnior.

“Saímos agora da França. Tivemos três dias de testes muito bons, estive mais confortável nos pneus, o chassi estava melhor e acho que vamos estar melhores preparados para a corrida da semana que vem. Tanto eu como piloto, quanto a equipe com os novos pneus. O Europeu de Kart será muito legal e estou bem ansioso para começar uma nova trajetória de conquistas”, diz Miguel, que usa o chassi da Kart Republic no kart de número #208 e tem apoio de Baked Potato e Participa.

Em sua temporada de estreia na categoria OK Júnior, Miguel já foi destaque no WSK neste início de ano e conquistou um top-5 na Final na etapa de La Conca, além de terminar o campeonato como o melhor estreante e com destaque nas ultrapassagens. A primeira corrida do jovem piloto na categoria, inclusive, foi realizada quando ele tinha apenas 11 anos de idade – a OK Junior abriga pilotos entre 12 e 14 anos.

No final de semana passado, além disso, o piloto brasileiro também disputou o Open do Europeu de Kart, torneio que é tradicionalmente realizado no mesmo circuito da próxima etapa, onde muitos pilotos utilizam como forma de adaptação à pista. Mesmo após um final de semana com dificuldades na categoria OK Junior, Miguel acredita no trabalho de evolução para as próximas etapas com a Sauber Karting Team.

“Foi um final de semana de grande aprendizado para todo o time e na logística com os pneus, que tiveram problema na entrega por conta da COVID-19. A etapa começou difícil com a desclassificação (um mecânico do time estava com uma ferramenta no parque fechado). Mesmo largando de último em todos os heats, fui o piloto com o maior número de ultrapassagens. Não fosse isso estaríamos na final. Ainda assim, conseguimos bons momentos e acreditamos que seja possível brigar por um lugar entre os primeiros neste mês na Bélgica”, completa Miguel.

A primeira das quatro etapas do Campeonato Europeu de Kart será disputada em Genk, na Bélgica, entre os dias 13 e 16 de maio.

Confira o calendário completo:

13 a 16 de maio – Genk, Bélgica

27 a 30 de maio – Aunay Les Bois, França

08 a 11 de julho – Sarno, Itália

22 a 25 de julho – Zuera, Espanha







