Kartismo: Alberto Otazú vence pela terceira vez consecutiva e amplia liderança na F-4 Akasp

Uma das provas mais acirradas de F-4 da Akasp (Associação de Kart Amador de São Paulo) viu os três primeiros receberem a bandeirada na noite de quarta-feira, separados por menos de meio segundo, no Kartódromo Granja Viana (Cotia/SP). Pela terceira vez consecutiva a vitória ficou com Alberto Otazú (Cardoso Funilaria e Pintura/Bianchi Automóveis/ AVSP/No Fire Services/Rolley Ball/Speed Truck/Imab), com a margem de 0s364 sobre Igor Mori, com Eder Ayres ao seu lado, a apenas 0s395 do vencedor.

“Foi bem difícil. Além de ter largado com 5 quilos a mais e em nono em fila indiana, o circuito tinha poucos pontos de ultrapassagem, e hoje o meu kart não estava legal. A minha primeira volta rápida e a consistência me levaram para esta vitória que foi extremamente importante para o campeonato. Estou contente pelo trabalho e por ajudar o meu companheiro Rogério Cebola a ampliarmos a liderança”, comemorou Otazú, que lidera o segundo turno e a pontuação geral com boa folga.

Largando do nono lugar, na primeira volta Alberto Otazú já conseguiu passar três concorrentes, e volta a volta foi subindo de posição, até chegar ao quarto posto. Aí teve forte resistência para ultrapassar Otávio Lotfi e depois Eder Ayres. Quando assumiu a vice-liderança nas voltas finais, foi extremamente constante e se aproximando do líder Igor Mori. Nas duas últimas voltas a batalha foi intensa, com troca de posições e toques, até que na penúltima curva Otazú assumiu a ponta. Na última curva o líder ainda levou de Mori um forte toque na traseira, mas conseguiu vencer. Ayres se aproveitou e deixou de assumir a segunda posição por apenas 31 milésimos de segundo. Quarto colocado, Bruno Biondo ganhou o ponto de bonificação pela volta mais rápida.

Agora a dupla Alberto Otazú/Rogério Cebola, que venceu o primeiro turno, lidera também o segundo turno com 67 pontos, 14 pontos de vantagem sobre Nelson Reple/Igor Mori. Em terceiro está Carlos Santana, com 51 pontos. Na pontuação geral Alberto Otazú/Rogério Cebola somam 126 pontos, 24 de folga sobre Nelson Reple/Igor Mori. Alberto Otazú/Hélio Bianchi aparecem em terceiro, com 96 pontos.

A terceira etapa do segundo turno será no dia 12 de maio, novamente no Kartódromo Granja Viana.

O certame de F-4 da Akasp é disputado com karts Mega dos próprios pilotos, mas com acertos de chassi fixos, equipados com motor Honda GX 390, de 18 hp, equalizados e sorteados pela MFS Racing.

Resultado da 2ª etapa do segundo turno da F-4 Akasp: 1) Alberto Otazú, 25min 19s777; 2) Igor Mori, a 0s364; 3) Eder Ayres, a 0s395; 4) Bruno Biondo, a 0s968; 5) Otávio Lotfi, a 9s105; 6) Carlos Santana, a 9s825; 7) Alexandre Albino, a 23s336; 8) Hélio Bianchi, a 24s091; 9) Thiago Lopes, a 25s479; 10) Evandro Coltelli, a 30s535.

Confira a pontuação do segundo turno dos dez primeiros do campeonato de F-4 da Akasp: 1) Alberto Otazú/Rogério Cebola, 67 pontos; 2) Nelson Reple/Igor Mori, 53; 3) Carlos Santana, 51; 4) Eder Ayres/Giovanni Bondança, 44; 5) Otávio Lotfi, 41; 6) Emílio Di Bisceglie/Bruno Biondo/Arnaldo Biondo, 40; 7) Alberto Otazú/Hélio Bianchi, 39; 8) Heraldo Brasil/Saint Clair, 36; 9) Emílio Di Bisceglie/Bruno Biondo/Arnaldo Biondo, 35; 10) André Relvas/Luiz Reche, 31 e Eduardo Reche, 31.

Confira a pontuação geral (extra-oficial) dos dez primeiros do campeonato de F-4 da Akasp: 1) Alberto Otazú/Rogério Cebola, 126 pontos; 2) Nelson Reple/Igor Mori, 102; 3) Alberto Otazú/Hélio Bianchi, 96; 4) Carlos Santana, 90; 5) Eder Ayres/Giovanni Bondança, 83; 6) Alexandre Albino, 81; 7) Emílio Di Bisceglie/Bruno Biondo/Arnaldo Biondo, 78; 8) Evandro Coltelli/Edson Massaru, 65; 9) Heraldo Brasil/Saint Clair, 58; 10) Sandro Ferraris/Caio Ferraris, 56.

Alberto Cesar Otazú tem o apoio de Bianchi Automóveis, Cardoso Funilaria e Pintura, No Fire Services, Rolley Ball, Speed Truck, IMAB Metalúrgica, TS Sports, Autódromo Virtual de São Paulo (AVSP). O jovem apoia as ações da Associação Cruz Verde, Direção para a Vida e Rotary Club Ponte Estaiada.

