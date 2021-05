Jogador profissional de futebol, Eden Hazard, se une ao movimento elétrico da Nissan para incentivar uma mudança positiva

3 de maio de 2021 Diversos

Barcelona – O atleta internacional belga, jogador do Real Madrid C.F. e orgulhoso proprietário de um Nissan LEAF, Eden Hazard, compartilha sua experiência elétrica para servir de inspiração para que mais condutores se unam a ele e optem por um veículo de zero emissões.

Pai de quatro filhos, Eden reconhece que as crianças foram a grande motivação em sua decisão de fazer parte da revolução dos veículos elétricos. Ele escolheu ter um Nissan LEAF na garagem para assegurar um futuro mais limpo para sua família.

“Como pai, tenho o dever de dar exemplo aos meus filhos. Podemos fazer muitas ações positivas, como escolher um veículo elétrico, que só terá efeitos positivos para o planeta e para as pessoas”, comentou Eden Hazard, embaixador mundial da Nissan.

“A maior vantagem do meu LEAF é a sua motorização: sinto orgulho de dirigir um veículo elétrico e, junto com a Nissan, contribuir para eletrificar o mundo. Todos nós precisamos fazer mudanças hoje para garantir o futuro do nosso planeta Terra”.

Desde que vivenciou o efeito positivo que os veículos elétricos podem ter no meio ambiente, Eden começou a compartilhar sua experiência com a esperança de motivar outros condutores a optarem pela mobilidade elétrica.

Eden fez um test drive pela primeira vez em um Nissan LEAF com o piloto de Fórmula E Oliver Rowland da equipe Nissan e.dams, em uma experiência inesquecível quando passou o dia em um circuito de corridas, no ano passado. O jogador ficou impressionado com a aceleração e potência do modelo e a experiência de vivenciar os limites emocionantes do veículo reforçou sua decisão em optar por um carro com estas características.

“Eu gosto de várias coisas no meu LEAF. O visual externo é sofisticado, o interior é futurista e a experiência de condução é no mínimo impressionante”, acrescentou Eden.

“Com a ajuda de Eden, nosso objetivo é inspirar as pessoas a adotarem medidas positivas para o planeta e, em 2021, continuamos educando os condutores sobre o efeito de longo prazo que os veículos elétricos podem ter. Eden é um dos mais de 500 mil proprietários do LEAF que se uniram à revolução elétrica #ElectrifyTheWorld e queremos que esse número continue aumentando”, declarou Coralie Musy, vice-presidente regional de Marca e Experiência do Cliente da Nissan Europa, Oceania, Índia, Oriente Médio e África.

“Com o início de nossa segunda década de eletrificação, estamos decididos a criar um futuro mais sustentável para todo o mundo. Estamos ampliando nossa gama de veículos elétricos e definimos o objetivo de atingir a neutralidade de carbono em todas as operações de nossa empresa e no ciclo de vida de nossos produtos até 2050. O futuro da mobilidade é elétrico e, por meio de um esforço conjunto, podemos incentivar outros motoristas a fazer a mudança e acelerar a luta mundial contra as mudanças climáticas”, acrescentou Coralie.

