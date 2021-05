Kart: Augustus Toniolo conquista 4 vitórias e homenageia Senna em final de semana perfeito nos EUA

3 de maio de 2021 Diversos







Kart e Categorias de base





(Reprodução/Instagram)

(Reprodução/Instagram)

(Reprodução/Instagram)

(Reprodução/Instagram)

(Reprodução/Instagram)

Em grande fase no kartismo norte-americano em 2021, o jovem Augustus Toniolo teve um final de semana perfeito em etapa dupla do United States Pro Kart Tour, que foi disputado no New Castle Motorsports Park, em Indiana (EUA), e dedicou suas conquistas ao ídolo Ayrton Senna ao ganhar várias provas no último dia 1º de maio e subir no pódio com a bandeira do Brasil.

Campeão do Florida Winter Tour no início da temporada, o piloto paranaense conseguiu duas poles, venceu as duas Pré-Finais e triunfou nas duas Finais da categoria Micro Swift, o que lhe garantiu a liderança do campeonato após quatro etapas disputadas.

“Foram duas etapas muito especiais para nós aqui nos Estados Unidos, um final de semana perfeito com um kart muito bem preparado e muita coisa a se comemorar. Foram várias vitórias, poles, cravamos a melhor, deu tudo certo. Esse é o caminho que temos que seguir no restante da temporada. Estamos na liderança e é lá que queremos terminar no final do campeonato, então vamos seguir trabalhando bastante”, diz Augustus, que lidera o USPKS na categoria Micro Swift com 1098 pontos.

Na primeira etapa dupla do campeonato em 2021, que aconteceu em Ocala no mês de março, Augustus conquistou dois pódios com dois terceiros lugares nas Finais, além de duas segundas colocações nas Pré-Finais. Vice-campeão brasileiro de kart e campeão paranaense em 2019, o jovem piloto também venceu duas corridas no KRA Series em Indiana na semana passada.

Embalado por vitórias e o título do Florida Winter Tour na temporada, Augustus acredita em novas conquistas nos EUA em 2021.

“Tenho certeza de que ainda vamos vencer corridas por aqui e conquistar muitos pódios, o ano tem sido muito bom até aqui. Gostaria também de agradecer a toda a equipe que me ajuda diariamente e todos que me fizeram evoluir tanto nas pistas e fora delas”, diz Augustus, que também venceu no SKUSA em 2021 e é um grande fã de Lewis Hamilton.

A próxima etapa dupla do USPKS será disputada entre os dias 8 e 11 de julho em Road America, no estado americano de Wisconsin. A temporada, no entanto, termina apenas em outubro, com a quarta e última rodada dupla do USPKS sendo realizada em Mooresville, na Carolina do Norte.







Integrante da Toyota Gazoo Racing no programa de jovens pilotos teve desempenho vitorioso na GT Sprint Race no Velocitta e busca novas conquistas na temporada 2021







Piloto brasiliense também terminou a segunda prova do dia no pódio com um terceiro lugar e valorizou o bom início de temporada







Jovem piloto de 18 anos faz sua estreia e garante ótimos resultados no início da temporada da Copa HB20 em 2021







Piloto de 18 anos faz sua primeira temporada completa na Copa HB20 em 2021 e busca nova vitória amanhã

Imagem WEB

Imagem ALTA

Relacionado