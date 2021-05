Pedro Ferro garante vitória na categoria Pro-Am e conquista segundo na geral da Sprint Race

3 de maio de 2021 Diversos







Kart e Categorias de base





(Doni Castilho/SiGCom)

(Reprodução/Instagram)

Destaque no automobilismo brasileiro com apenas 17 anos de idade, o jovem Pedro Ferro segue em boa fase após vencer na Stock Light entre os estreantes e agora triunfou na GT Sprint Race nó último final de semana no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). O integrante da Toyota Gazoo Racing no programa de jovens pilotos venceu na categoria Pro-AM na corrida 2 do final de semana e também terminou na segunda colocação geral.

“Estou muito feliz com os bons resultados que venho conquistando, isso mostra muita dedicação e trabalho. Foi uma corrida muito boa, principalmente por estar disputando com feras como Júlio Campos e Thiago Camilo. Foi muito bom ter saído de sétimo e já na primeira volta fui para segundo, aí fiquei administrando a corrida até o final. Foi incrível poder participar deste etapa da Sprint Race no Velocitta”, diz Pedro, que tem a carreira gerenciada por Thiago Camilo, experiente piloto da Stock Car.

Pedro é o piloto mais jovem do grid da Stock Light e conta com um histórico de conquistas no kartismo brasileiro e internacional, além de ter feito testes de F4 no exterior. O piloto natural de Santos (SP) começou no kart aos 13 anos de idade e também disputou campeonatos internacionais importantes, como o SKUSA, Florida Winter Tour e ROK The Rio.

Agora em 2021, Ferro foi destaque com a vitória entre os estreantes da Stock Light na etapa de abertura da temporada em Goiânia e conquistou a segunda vitória consecutiva no automobilismo com o triunfo na Sprint Race. Entre pilotos muito mais experientes na categoria, Pedro valorizou o bom resultado no Velocitta.

“Foi muito bom estar entre os dois primeiros na geral e vencer na Pro-AM também, o grid é muito forte e vamos buscar mais vitórias nas próximas etapas” diz Pedro, que dividiu o carro no final de semana com Lourenço Beirão, piloto que disputou a primeira prova da rodada dupla em Mogi Guaçu.

O próximo desafio de Pedro Ferro será na segunda etapa da Stock Light, que está prevista para ser disputada entre os dias 15 e 16 de maio em Interlagos.

Resultado da corrida 2

1) #25 Sergio Ramalho/Eduardo Trindade, PRO, 24min49s453

2) #03 Pedro Ferro, PROAM, a 04s058

3) #04 Julio Campos/Leo Torres, PRO, a 7s698

4) #33 Weldes Campos, PRO, a 10s292

5) #73 Francesco Franciosi, PROAM, a 15s275

6) #82 Gerson Campos, PRO, a 16s798

7) #13 Rafael Dias, PROAM, a 17s775

8) #01 Alex Seid /Marcelo Henriques , PRO, a 18s846

9) #19 Nathan Brito/Luciano Zangirolami, PRO, a 19s187

10) #35 Pedro Aizza, PROAM, a 21s028

11) #161 Antonio Junqueira/Pedro Costa , PROAM, a 22s672

12) #21 Thiago Camilo /Beto Cavaleiro, PRO, a 44s732

13) #33 Bruno Campos, AM, a 45s757

14) #17 Walter Lester, AM, a 48s000

15) #07 Pedro Bezerra, AM, a 52s548

16) #37 Luis Debes, AM, a 1min06s577

17) #72 Giovani Girotto, AM, a 1min06s816

18) #83 Eduardo Pavelski /Gabriel Casagrande, PRO, a 1min17s925

19) #31 Adriano Ramos/ Caê Coelho, AM, a 1 volta

20) #793 Adalberto Baptista, PROAM, a 7 voltas







Piloto brasiliense também terminou a segunda prova do dia no pódio com um terceiro lugar e valorizou o bom início de temporada







Jovem piloto de 18 anos faz sua estreia e garante ótimos resultados no início da temporada da Copa HB20 em 2021







Piloto de 18 anos faz sua primeira temporada completa na Copa HB20 em 2021 e busca nova vitória amanhã







Piloto brasiliense liderou o primeiro treino livre do dia com 49s476 e também foi o segundo colocado no TL2, além de um quarto lugar no TL3; classificatório da categoria OK Junior será realizado às 9h30, enquanto as provas têm largada para 11h30 e 13h50 (horários de Brasília)

Imagem WEB

Imagem ALTA

Relacionado