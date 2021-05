Ford cria novo centro global de pesquisa e desenvolvimento de baterias para carros elétricos

3 de maio de 2021 Diversos

O novo centro de excelência, chamado Ford Ion Park, reúne um time multifuncional de 150 especialistas para o desenvolvimento de baterias de alto volume, com maior autonomia e menor custo para os clientes

No final do ano, será inaugurado em Michigan um laboratório de US$ 185 milhões, com 18.500 metros quadrados e tecnologia de ponta para testar novas técnicas de fabricação, designs e materiais, integrando verticalmente a produção de células e baterias veiculares

O novo Laboratório de Teste e Benchmarking de Baterias da Ford, inaugurado no ano passado, também em Michigan, ajudará a testar e identificar rapidamente as células de bateria e químicas certas para abastecer a crescente linha de veículos elétricos da marca

A Ford anunciou a criação de um novo centro global de excelência em baterias, o Ford Ion Park, em Michigan, nos EUA, para a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e futura fabricação desses componentes.

“Estamos acelerando a produção de veículos elétricos em todo o mundo, à medida em que mais clientes experimentam e buscam as vantagens desses veículos com emissões zero”, disse Hau Thai-Tang, chefe de Operações e Plataforma de Produtos da Ford. “Investir em mais pesquisa e desenvolvimento de baterias nos ajudará a acelerar o processo para entregar veículos elétricos ainda melhores e com menor custo para os clientes ao longo do tempo.”

Usando a sua experiência de quase duas décadas em baterias, a empresa está reunindo um time multifuncional de 150 especialistas em desenvolvimento de tecnologia, pesquisa, fabricação, planejamento, compras, qualidade e finanças para desenvolver e fabricar mais rapidamente esses equipamentos.

O time do Ford Ion Park também vai explorar oportunidades de integração e inovação em toda a cadeia de valor – da mineração à reciclagem –, trabalhando com todas as equipes da Ford, incluindo especialistas do seu novo Laboratório de Teste e Benchmarking de Baterias e de serviço ao cliente, além dos principais fornecedores e parceiros.

“Estamos criando novas ferramentas e soluções para construir um futuro melhor, mais acessível e livre de carbono”, disse Thai-Tang. “Estamos modernizando o desenvolvimento e a manufatura de baterias da Ford para poder controlar melhor os custos e variáveis internamente e acelerar a sua produção em todo o mundo, com velocidade e qualidade.”

O time do Ford Ion Park já está sendo formado. No final do ano que vem, ele passará a contar com um laboratório de aprendizagem colaborativa para o desenvolvimento, teste e construção de células e baterias veiculares, que será inaugurado em Michigan, com um investimento de US$ 185 milhões. A instalação terá 18.500 metros quadrados e será equipada para a produção piloto de eletrodos, células e matrizes. Contará também com tecnologia de ponta para testar novas técnicas de fabricação, designs e materiais, integrando verticalmente células e baterias.

O time do Ford Ion Park é liderado por Anand Sankaran, veterano há 30 anos na Ford, com décadas de experiência em baterias e eletrificação. Atual diretor de Engenharia de Sistemas Eletrificados da empresa, ele venceu o Prêmio Henry Ford de Tecnologia em 1999 por seu trabalho de eletrificação no Laboratório de Pesquisas da Ford e liderou a aplicação de inovações técnicas em veículos importantes, como o premiado Escape Hybrid original, o Mustang Mach-E e a F-150 Híbrida.

Sankaran também detém 32 patentes nos EUA em eletrônica de potência automotiva e tecnologias de veículos híbridos e é membro do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos.

“A jornada dos veículos elétricos modernos da Ford começou com o Escape Híbrido em 2004, o primeiro SUV híbrido do mundo, e continua até hoje – tudo inspirado no propósito de fornecer veículos sem concessões para um mundo melhor”, diz.

O time do Ford Ion Park vai otimizar as baterias para cada tipo de aplicação a partir da visão do cliente, sejam usuários urbanos, fãs de alto desempenho ou operadores de frotas comerciais.

Novo laboratório

O novo Laboratório de Teste e Benchmarking de Baterias da Ford, inaugurado no final do ano passado em Allen Park, Michigan, vai ajudar a testar e identificar rapidamente as células de bateria e químicas certas para abastecer a crescente linha de veículos elétricos da Ford.

“Embora alguns fabricantes de automóveis tenham feito suas apostas, vamos usar esse laboratório com a ajuda de parceiros e fornecedores para refinar nossas baterias para as necessidades de nossos veículos e clientes, explorando soluções de íons de lítio de nova geração, incluindo baterias de estado sólido”, disse Sankaran.

Fruto de um investimento de US$ 100 milhões, esse laboratório de última geração tem mais de 17.000 metros quadrados e conta com 150 câmaras de teste para o desenvolvimento de células de bateria.

Ele abriga bancadas de teste e benchmarking para a validação de projetos de células de bateria, calibração de controles, desenvolvimento de conjuntos e pilotos com diferentes químicas. A equipe pode replicar o desempenho de baterias sob condições extremas de clima e de uso, acelerando a sua implementação em futuros veículos. Seus especialistas já analisaram mais de 150 diferentes tipos de células de bateria.

Avanço mundial

A Ford anunciou este ano o compromisso de investir pelo menos US$ 22 bilhões até 2025 em veículos elétricos e conectados, com foco nos pontos fortes da marca e começando com versões elétricas de seus veículos mais populares.

Na América do Norte, o Ford Mustang Mach-E estreou com sucesso de vendas. A Ford Transit elétrica chega no final deste ano e a F-150 elétrica, em meados de 2022.

Na Europa, a Ford caminha para ter uma linha totalmente elétrica até 2030, incluindo 100% de veículos comerciais com emissões zero – elétricos ou híbridos plug-in – até 2024. A Ford também está investindo US$ 1 bilhão em um novo centro de manufatura em Colônia, na Alemanha, para produzir um veículo elétrico de alto volume a partir de 2023.

Na China, a Ford vai produzir o Mustang Mach-E para os clientes locais ainda este ano. Também anunciou a criação de uma divisão de veículos elétricos com vendas diretas e uma rede que abrangerá 20 grandes cidades da China este ano. Realizou ainda uma parceria com a rede estatal de energia e a NIO para oferecer aos clientes o acesso a mais de 300.000 estações públicas de recarga, incluindo 160.000 de carregamento rápido, em mais de 340 cidades do país.

Experiência em eletrificação

A Ford tem uma participação ativa na pesquisa de baterias e veículos elétricos, que começou com Henry Ford e Thomas Edison. A empresa já registrou mais de 2.500 patentes de tecnologias de eletrificação nos EUA e tem outras 4.300 pendentes.

Desde 2004, a Ford já vendeu mais de 1 milhão de veículos elétricos, híbridos e híbridos plug-in e desenvolveu quatro gerações de baterias. Até o final deste ano, a empresa terá mais de 15 fábricas em todo o mundo voltadas à produção de veículos e sistemas elétricos de tração.

