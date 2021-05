Pedro Clerot conquista pole e vitória em rodada dupla do Circuito Paulista de Kart no Speed Park

3 de maio de 2021 Diversos







Kart e Categorias de base





(Divulgação/RF1)

(Divulgação/RF1)

Após ser destaque liderando um dos treinos livres do Circuito Paulista de Kart em Birigui, no interior de São Paulo, o jovem Pedro Clerot conquistou a pole position e triunfou na corrida 1 na categoria OK Júnior na primeira etapa do campeonato, disputada no Speed Park. O piloto brasiliense também terminou a segunda prova do dia no pódio com um terceiro lugar e valorizou o bom início de temporada.

“Voltamos para as corridas da melhor maneira em Birigüi essa semana. A pole e a vitória foram muito especiais, principalmente após dois meses sem correr por conta da pandemia. Estou muito feliz hoje com o resultado e com todo trabalho que estamos desempenhando, isso é recompensa de toda a nossa preparação. Acredito muito que temos uma grande temporada pela frente”, diz Clerot, que cravou a pole com o tempo de 49s715.

Bicampeão brasiliense em 2018 e 2019, Pedro corre de kart desde 2016 e foi campeão do Open do Brasileiro de Kart justamente no Speed Park no final da temporada passada, além do vice-campeonato brasileiro em Birigui.

O Circuito Paulista de Kart terá outras quatro etapas, que serão disputadas até o final de setembro, quando o campeonato terminará no Speed Park. De olho no título desta e outras competições importantes, como o Paulista Light, o Brasileiro de Kart e a possibilidade de correr no Mundial de Kart no Brasil, Clerot afirma que buscará vencer o máximo de corridas possíveis.

“Quero vencer muito em 2021. A melhor forma de se preparar para os maiores torneios é vencer corridas e se preparar intensamente fora das pistas também. Vamos com tudo por novas conquistas nesta temporada, então seguiremos trabalhando forte”, diz Clerot.

O próximo desafio do piloto brasiliense será daqui duas semanas na Copa São Paulo Light de Kart, que tem sua segunda etapa marcada para o dia 15 de maio, no Kartódromo Internacional Ayrton Senna, na capital paulista. Enquanto isso, a próxima etapa do Circuito Paulista de Kart será disputada novamente em Birigui (SP), no dia 5 de junho.







