Ágatha e Duda, do Time Nissan, encerram participação no Circuito Mundial de Vôlei de Praia no México com medalhas em todas as três etapas

3 de maio de 2021 Diversos

RIO DE JANEIRO – As representantes do Time Nissan no Vôlei de Praia, Ágatha Bednarczuk e Duda Lisboa, fizeram bonito nas areias mexicanas nas últimas semanas. Na decisão da terceira etapa do Cancún Hub, realizada no fim da tarde de ontem, a dupla conquistou mais uma medalha, dessa vez a de prata.

Na disputa deste domingo com as australianas Taliqua Clancy e Mariafe Artacho del Solar, Ágatha e Duda começaram muito bem, mas foram superadas pelas adversárias no segundo e terceiro sets. Com isso, perderam por 2 sets a 1 e ficaram com a medalha de prata.

Dessa maneira, as atletas brasileiras fecharam uma excelente participação no Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2021 no México, subindo ao pódio em todas as três etapas e trazendo para casa uma medalha de ouro, uma de prata e uma de bronze. Este resultado confirma que as duas atletas estão focadas e bem preparadas para enfrentar os desafios internacionais programados para os próximos meses.

Time NissanO Time Nissan foi criado em 2012 pela empresa para colaborar com a formação de atletas brasileiros. O grupo mescla atletas em diferentes momentos de carreira, de nomes já consagrados a jovens promessas, sendo que todos eles compartilham com a Nissan valores e atitudes como atrevimento, busca pela melhoria constante, respeito ao próximo, superação e pensamento de vencedor.

Em 2017, o projeto teve uma evolução: o Time Nissan 2.0. Ele é formado por 11 atletas de nove modalidades esportivas e pelo mentor Clodoaldo Silva, lenda do esporte com 14 medalhas em Jogos Paralímpicos. A Nissan entende que os integrantes do projeto têm a estrutura e o acompanhamento de técnicos e especialistas para o treinamento, então, a empresa visa apoiar o crescimento profissional do lado de fora da área de competição e também a evolução pessoal de cada um.

Este grupo reafirma um dos principais pilares da empresa, que é a diversidade. A equipe se divide em seis atletas olímpicos e seis paralímpicos – incluindo o mentor –sendo seis homens e seis mulheres. O equilíbrio entre atletas com e sem deficiência reforça também o foco da Nissan em garantir mobilidade para todos.

