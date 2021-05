Fortes, Ohashi e Assunção vencem etapa de abertura do Império Endurance Brasil, em Goiânia

3 de maio de 2021 Diversos







Henrique Assunção, Fernando Fortes e Fernando Ohasi conquistaram neste sábado a vitória da Geral e da P1 na etapa de abertura da temporada 2021 do Império Endurance Brasil. A corrida teve quatro horas de duração, mas foi decidida na última hora de prova, quando Fortes assumiu o comando do protótipo AJR #175 e realizou uma fantástica ultrapassagem sobre Pedro Queirolo para cruzar a linha de chegada na primeira colocação.

“Foi uma corrida fantástica, com um final eletrizante. Já vinha tentando a ultrapassagem várias vezes, eu sabia que estava mais rápido, mas não foi fácil. Queirolo defendeu é ótimo piloto, fechou a porta e dificultou o quanto pode. Foi uma briga bonita de ver”, afirmou Fortes após a prova.

“Começar o ano assim é muito bom. Nosso carro não teve um bom desempenho na classificação e entramos na corrida pensando em salvar pontos. Terminar a prova já seria lucro. Por isso este segundo lugar, para nós, está de ótimo tamanho”, disse o parceiro de David Muffato.

O pódio da geral ainda teve Nilson e Beto Ribeiro na terceira colocação, o trio formado por Emílio Padron, Lucas Kohl e Marcelo Vianna em quarto, e Ricardo Maurício e Marcel Visconde em quinto. Resultado que deu à dupla do Porsche 911 preparado pela equipe Stuttgart a vitória na GT3.

“Terminamos 2020 com uma vitória no Velopark e agora abrimos a temporada com uma vitória em Goiânia. Isso mostra o que estamos em ótima forma, com um carro bastante consistente e confiável, não tenho dúvidas que faremos um grande campeonato e brigaremos pelo título este ano”, disse Marcel Viconde, que ao final da prova foi bastante elogiado pelo seu companheiro.

“Marcel guiou muito, segurou os dois primeiros stints – e a gente sabe o quanto é desgastante fazer dois stints direto –, e isso nos permitiu fazer uma estratégia que foi determinante para que alcançássemos esta vitória logo na abertura da temporada”, disse Ricardo Maurício.

O pódio da GT3 ainda teve os estreantes Ricardo Baptista e Cacá Bueno (Mercedes) na segunda posição, Allam Khodair e Marcelo Hahn (McLaren) na terceira posição, Guilherme Figueroa e Julio Campos (Mercedes) em quarto e Xandinho Negrão e Andreas Mattheis (Mercedes) em quinto.

CAMPEÕES VENCEM NA GT4

Átila Abreu e Léo Sanchez, campeões da GT4 em 2020, começaram a nova temporada com tudo. A dupla conquistou a vitória em Goiânia em uma tarde inspirada de Leo Sanchez, que com uma tocada consistente não deu espaço para as McLarens da equipe Autlog e nem mesmo a novíssima BMW M4 da Eurobike ameaçarem a hegemoia da Mercedes na categoria.

“Muito bom começar o ano com vitória. E essa conquista ainda teve um sabor especial para mim, pois sentia que tinha uma dívida com Átila, já que no ano passado eu tive muita dificuldade em guiar na chuva aqui em Goiânia, o que nos custou a vitória naquela ocasião. Hoje, porém, consegui fazer uma prova bem mais consistente, imprimindo um ritmo forte durante toda a corrida e isso me deixou muito feliz”, disse Léo Sanchez.

A segunda colocação da GT4 ficou com a McLaren de Andre Moraes Jr, Cásso Homem de Mello, Flavio Abrunhoza e Leando Ferrari. Lucas Foresti, Henri Visconde e Paulo Sousa (BMW) ficaram na terceira colocação.

Na categoria GT4 Light, a vitória foi da Ginetta de Ramon Alcaraz, Nelson Monteiro, Renan Guerra e Chico Horta. Na P2, Marçal Muller, Fernando Poeta e Claudio Ricci levaram a melhor a bordo de um protótipo MCR Ford. Já na P3, Tiel Andrade e o estreante João Pedro Maia cruzaram a linha na primeira colocação.

A próxima etapa do Império Endurance Brasil está marcada para o dia 05 de junho, em Goiânia.







