Marcelo Henriques garante pódio na primeira etapa da GT Sprint Race Brasil 2021

3 de maio de 2021 Diversos

Mogi Guaçu (SP) – O saldo da participação do piloto Marcelo Henriques (Mais1 Café, D4U Law Group, Action 360) na prova de abertura da temporada 2021 da GT Sprint Race Brasil foi pra lá de positivo. O piloto largou em terceiro, assumiu a ponta já na primeira curva, liderou a corrida e, mesmo sendo bastante atacado pelos adversários no final da disputa, assegurou o terceiro lugar no geral na manhã deste domingo (2), no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior paulista. O feito ganhou ainda mais relevância e significado em razão de ter sido sua estreia na categoria PRO, onde ele – e o companheiro de equipe Alex Seid – está ao lado de algumas feras do esporte a motor nacional.

“Nossa preocupação na pré temporada era descobrir qual seria nossa posição no grid nesta nova realidade. E, depois do desempenho no fim de semana, estamos certos que podemos brigar em igualdade de condições com essas feras, o que nos dá ainda mais satisfação. A temporada é longa e temos muito trabalho pela frente mas, com certeza, esse início positivo é importante para motivar e mostrar que estamos firmes na briga”, destaca o piloto mineiro, de Juiz de Fora.

Para ele, as emoções dos pegas pelos primeiros lugares deixaram a Corrida 1 bem divertida. “Foi muito bacana e ao mesmo tempo tenso, uma corrida que não deixava se desconcentrar ao longo das 14 voltas porque tem muita gente boa. Aproveitei o enrosco na largada e pulei na frente com um carro muito bom. Aos poucos, porém, não conseguimos manter o rendimento e o Gabriel Casagrande e o Leo Torres acabaram ultrapassando. Ressalto que é uma honra e um sonho realizado poder dividir o grid com pilotos de alto nível técnico”, explica.

Ao lado de Alex Seid, que ficou em quinto na segunda corrida, Marcelo fechou a primeira etapa na quarta colocação da classificação geral da categoria Pro, com 30 pontos. A liderança é de Júlio Campos/Léo Torres, com 40 pontos.

Classificação após a primeira etapa:

PRO

1) #04 Julio Campos /Léo Torres, 40 pontos

2) #25 Sérgio Ramalho/ Eduardo Trindade, 33

3)#83 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavleski, 31

4) #01 Alex Seid/Marcelo Henriques, 30

5) #11 Weldes Campos, 30

6) #19 Nathan Brito/Luciano Zangirolami, 22

7) #82 Gerson Campos, 22

8) #21 Thiago Camilo/Beto Cavaleiro, 8

Resultado da corrida 1

1) #83 Gabriel Casagrande/ Eduardo Pavelski, PRO, 25min43s388

2) #04 Leo Torres/ Júlio Campos, PRO, a 1s985

3) #01 Marcelo Henriques /Alex Seid, PRO, 5s343

4) #33 Weldes Campos, PRO, 5s918

5) #161 Pedro Costa /Antônio Junqueira, PROAM, 13s848

6) #82 Gerson Campos, PRO, 15s696

7) #73 Francesco Franciosi, PROAM, 16s129

8) #793 Adalberto Baptista, PROAM, 17s425

9) #19 Luciano Zangirolami/ Nathan Brito, PRO, 18s880

10) #25 Eduardo Trindade/ Sergio Ramalho, PRO, 21s133

11) #03 Lourenço Beirão/Pedro Ferro, PROAM, 25s557

12) #33 Bruno Campos, AM, 27s109

13) #31 Caê Coelho /Adriano Ramos, AM, 27s981

14) #35 Pedro Aizza, PROAM, 28s203

15) #37 Luis Debes, AM, 29s271

16) #13 Rafael Dias, PROAM, 1 volta

17) #17 Walter Lester, AM, 2 voltas

Não completaram 75% da prova

18) #72 Giovani Girotto, AM, 6 voltas

19) #07 Pedro Bezerra, AM,12 voltas

20) #21 Beto Cavaleiro /Thiago Camilo, PRO, DQ

Calendário da GTSR em 2021

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (#MatchPoint)

