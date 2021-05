Nissan LEAF é reconhecido nos Estados Unidos com prêmio da KBB.com de ‘Melhor Valor de Revenda e Custo de Propriedade em 5 Anos’

1 de maio de 2021 Diversos

Abril 29, 2021

NASHVILLE, Tennessee – Quando a maioria das pessoas que estão comprando um carro novo pensa em “valor”, normalmente elas deixam de levar em conta um item importante no cálculo: o custo de propriedade.

Nos últimos 10 anos, nos Estados Unidos, o site KBB.com tem ajudado os compradores de carros novos a considerar a depreciação, custos com combustível, manutenção e outros fatores em sua premiação ‘Melhor Valor de Revenda e Custo de Propriedade em 5 Anos’ (5-Year Cost to Own Awards), que na edição 2021 inclui o 100% elétrico Nissan LEAF. E o LEAF acaba de vencer a categoria Veículo Elétrico da premiação pelo quarto ano consecutivo nos Estados Unidos.

“Escolher um carro com baixo custo de propriedade pode ajudar os compradores a economizar uma quantia considerável de dinheiro com o passar do tempo – muitas vezes esse valor chega a várias centenas e até mesmo milhares de dólares. Por isso, vale a pena pesquisar detalhes do custo de propriedade de qualquer carro novo que esteja na sua lista de possibilidades”, disse Eric Ibara, diretor de valores residuais na Kelley Blue Book.

O Nissan LEAF, que é comercializado também no Brasil, é um ícone global e um dos carros elétricos mais vendidos do mundo e incorpora os pilares da visão Nissan Intelligent Mobility, que tem como objetivo transformar a maneira como os carros são conduzidos, impulsionados e integrados à sociedade. O modelo conta com um e-powertrain que oferece grande eficiência energética por meio baterias de íon-lítio de 40 kWh. O conjunto oferece um desempenho estimulante ao entregar potência equivalente a 149 cavalos (110 kW) e torque de 32,6 kgfm (26% maior). É desempenho com emissão zero.

Tudo isso com uma economia significativa com recarga/abastecimento. Em um levantamento da Nissan do Brasil com dados médios de mercado para o custo do litro de gasolina e do quilowatt-hora (kWh), a redução de custos de recarga/abastecimento pode chegar a 75% ao se rodar com um Nissan LEAF em comparação com um automóvel de tamanho similar com motor a combustão.

Nissan LEAF

O modelo 100% elétrico da Nissan já tem mais de 500 mil unidades vendidas em todo o mundo. A atual geração, a segunda do modelo, é comercializada no Brasil desde 2019. Seguindo o conceito da visão Nissan Intelligent Mobility, e graças à excelente autonomia e a sistemas inovadores, o Nissan LEAF fortalece o sucesso da Nissan em veículos elétricos e promove a expansão do segmento globalmente. O modelo é produzido em três países, de três continentes diferentes, e é comercializado em mais de 50 mercados pelo mundo.

O Nissan LEAF está equipado com um conjunto de tecnologias avançadas. Ele conta, por exemplo, com o inovador e-Pedal, que permite o condutor simplificar movimentos na hora de acelerar, desacelerar e parar o carro, pois pode utilizar somente o pedal do acelerador para todas essas ações – algo revolucionário e que representa uma nova maneira de dirigir. Já para assegurar a segurança dos ocupantes, o modelo vem com o Nissan Intelligent Safety Shield. Esse “escudo inteligente de segurança” integra sistemas como: Alerta Inteligente de Mudança de Faixa, Sistema Inteligente de Prevenção de Mudança de Faixa, Assistente Inteligente de Frenagem de Emergência, Controle Inteligente de Velocidade, Sistema de Advertência de Ponto Cego, Visão 360° Inteligente com Detector de Movimento, Alerta Inteligente de Atenção do Motorista, Sistema de Monitoramento de Pressão dos Pneus e Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro.

Disponível em sete concessionárias da marca japonesa em cinco estados e no Distrito Federal, o Nissan LEAF é um dos carros elétricos com a maior frota circulante em solo brasileiro e no ano fiscal 2020 (abril de 2020 a março de 2021) alcançou 18% de participação no segmento de carros elétricos, que conta com veículos de sete marcas diferentes no país.

Sobre a Kelley Blue Book (www.kbb.com) Fundada em 1926, a Kelley Blue Book, The Trusted Resource®, é a fonte de informações e avaliações de veículos que conta com a confiança tanto dos consumidores como da indústria automotiva. Semanalmente, a empresa oferece avaliações baseadas no mercado em seu conceituadíssimo site KBB.com, incluindo o famoso Blue Book®Trade-In Values e a ferramenta Kelley Blue Book® Price Advisor, que mostra uma faixa razoável de preços que os consumidores podem esperar pagar por um veículo em sua região. Os proprietários de veículos que desejem fazer uma venda instantânea também podem obter uma oferta resgatável e imediatamente disponível para efetivação por meio da opção Kelley Blue Book℠ Instant Cash Offer. A empresa também oferece cotações e avaliações de veículos por meio de vários produtos e serviços disponíveis a concessionários, montadoras de automóveis, companhias de financiamento e seguradoras, além de órgãos públicos. A Kelley Blue Book é uma marca da Cox Automotive.

Relacionado