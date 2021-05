GM lança relatório de sustentabilidade evidenciando os resultados de 2020 e seus objetivos para o futuro da mobilidade elétrica

1 de maio de 2021 Diversos

SÃO CAETANO DO SUL – A General Motors divulgou hoje seu Relatório de Sustentabilidade anual, fornecendo uma visão geral do desempenho ambiental, social e de governança (ESG) da empresa em 2020, delineando novas metas de sustentabilidade ambiental para o próximo capítulo do trabalho da GM em direção a um futuro de zero emissões.

As novas metas de sustentabilidade da GM incluem a redução do uso de energia nas operações em 35% até 2035, em comparação com a linha de base de 2010; tornar as embalagens 100% retornáveis ​​ou feitas de conteúdo predominantemente sustentável e que gere zero resíduo até 2030; alcançar mais de 90% de desvio de resíduos de aterros e incineração em todo o mundo até 2025; e inscrever 100% de seus principais fornecedores no Programa de Sustentabilidade do Fornecedor da GM.

No início de 2021, a empresa anunciou sua aspiração de eliminar a emissão de gases dos novos veículos leves até 2035, juntamente com sua meta de se tornar neutra em carbono até 2040 e seu compromisso de estabelecer metas baseadas na ciência. No dia 22 de abril, a empresa recebeu a aprovação da Science-Based Targets – organização voltada a estudos climáticos corporativos – para metas de emissões provisórias, com base científica, de escopo um, dois e três, que estão alinhadas às ambições do Acordo do Clima de Paris de reduzir o aumento do aquecimento global.

Em 20 de abril, a GM assinou uma carta aberta ao presidente Biden indicando apoio ao compromisso do governo com a ação climática e para a definição de uma meta climática federal para ajudar a reduzir as emissões até 2030. A carta foi organizada e publicada pela coalizão We Mean Business, voltada à transição para negócios zero carbono, e pela Ceres, focada em construir um futuro mais sustentável.

A companhia também continua trabalhando nos objetivos anunciados anteriormente, incluindo a geração de eletricidade 100% renovável em suas operações globais até 2035 e nos EUA até 2030; redução do uso de água em 35% até 2035, em comparação com a linha de base de 2010; e buscar ter pelo menos 50% de materiais sustentáveis nos veículos da GM até 2030.

A GM vem compartilhando seus dados anuais em diversas estruturas de relatórios ESG, incluindo o CDP (Carbon Disclosure Project, ou Projeto Carbono Transparente, em português), o Global Reporting Initiative (Iniciativa Global de Informação), Task Force on Climate-related Financial Disclosures (Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima), Sustainability Accounting Standards Board (Conselho de Padrões de Contabilidade de Sustentabilidade), o Pacto Global da ONU e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

No Relatório de Sustentabilidade de 2020, a presidente e CEO da GM, Mary Barra, reforça os ousados objetivos ambientais ​​da empresa e enfatiza que a visão da empresa para a transformação é igualmente importante.

“Transformações tecnológicas como essas acontecem uma vez em um século e costumam deixar as pessoas para trás”, disse Barra. “Na GM, a transição para um futuro totalmente elétrico será justa e inclusiva. ”

Os destaques do relatório incluem o data center de 2020 da GM, que apresenta informações mais recentes sobre uma série de prioridades-chave, incluindo segurança, meio ambiente e força de trabalho. O relatório também conta com mais dados sobre a estratégia de gestão ESG da GM, incluindo uma recapitulação do progresso feito em direção ao futuro totalmente elétrico da empresa, diversidade, equidade e inclusão, e desempenho nas metas de sustentabilidade entre 2010-2020.

Os destaques do Relatório de Sustentabilidade mostram que no Brasil:

A 11ª edição do relatório que é publicado anualmente pode ser visualizado e baixado em GMsustainability.com.

A General Motors é uma empresa global focada em promover um futuro totalmente elétrico que seja inclusivo e acessível a todos. No centro dessa estratégia está a plataforma de bateria Ultium, que eletrifica tudo, desde carros de entrada até veículos de alto desempenho. A General Motors, suas subsidiárias e joint ventures vendem veículos sob as marcas Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Baojun e Wuling. Mais informações sobre a empresa e suas subsidiárias, incluindo o OnStar, líder global em serviços de segurança e proteção para veículos, podem ser encontradas em https://www.gm.com.

As iniciativas sustentáveis da GM no Brasil figuraram no relatório de sustentabilidade

