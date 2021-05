Pedro Clerot lidera treino do Circuito Paulista de Kart e busca vitória no Speed Park em Birigui

1 de maio de 2021 Diversos







Kart e Categorias de base





(Bruno Gorski/ RF1)

(Bruno Gorski/RF1)

(Bruno Gorski/ RF1)

Os treinos livres da primeira etapa do Circuito Paulista de Kart, que acontece neste final de semana em Birigui (SP), começaram nesta semana no Speed Park e o jovem Pedro Clerot foi destaque com a equipe D. Racing na categoria OK Junior. O piloto brasiliense liderou o primeiro treino livre do dia com 49s476 e também foi o segundo colocado no TL2, além de um quarto lugar no TL3.

“Foi ótimo começar com esses bons resultados nos treinos livres, isso nos dá confiança para o classificatório e para as corridas deste final de semana em Birigui. Pudemos testar algumas configurações do kart e vamos buscar o melhor acerto para este sábado. Vamos em busca da pole e de vitórias para começar o campeonato com tudo”, diz Clerot, que corre de kart desde 2016.

É a primeira vez que Clerot corre no Speed Park desde o vice-campeonato brasileiro conquistado no circuito em dezembro do ano passado. Além disso, o piloto bicampeão brasiliense em 2018 e 2019 também conquistou o título do Open do Brasileiro de Kart na categoria Junior justamente no traçado biriguiense na temporada de 20

Em 2021, Clerot correu no Paulista Light de Kart em fevereiro e foi destaque ao largar da 20ª colocação e terminar no segundo lugar, com direito à melhor volta da prova. “Estamos de volta às pistas após dois meses de paralisação por conta da pandemia, mas a preparação nunca parou, então acredito que estamos bem preparados para a rodada dupla no Speed Park. Vamos com tudo”, completa Clerot.

As tomadas de tempo e corridas acontecem neste sábado no Speed Park, em Birigui. O classificatório da categoria OK Junior será realizado às 9h30, enquanto as provas têm largada para 11h30 e 13h50 (horários de Brasília).







