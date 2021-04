Sucesso na estreia, Stock ganha mais tempo de TV

28 de abril de 2021 Diversos







O novo formato das provas da Stock Car geraram duas corridas nas quais os pilotos andaram no limite da primeira à última volta. A estratégia foi uma só: acelerar ao máximo, lutar por posições e avançar sem parar. Esse formato inédito também produziu bons índices de audiência que levaram os organizadores e a Band a acertar a realização de provas mais longas.

“Fizemos nossa primeira etapa em Goiânia e foi muito importante para a Stock Car validar o novo formato. E foi um sucesso. A audiência foi tão boa que conseguimos, junto com a Band, aumentar a duração das corridas”, diz Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da Stock Car.

No limite – “Agora, ao invés de uma prova de 25 minutos seguida de outra de 20 minutos, teremos duas corridas de 30 minutos intercaladas por apenas duas voltas de alinhamento. Ou seja, uma hora inteira de adrenalina no limite, que é o resultado desse novo formato “nonstop”. Estamos muito felizes, por que isso significa mais entretenimento para os fãs, mais exposição para os patrocinadores e mais tempo para os pilotos e equipes mostrarem por que a Stock Car é uma das melhores categorias do mundo. Obrigado à Band por mais essa demonstração de confiança no nosso projeto”, conclui Julianelli.

A próxima etapa da Stock Car Pro Series será disputada no dia 16 de maio, em Interlagos, já no novo formato.

