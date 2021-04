Após pole e pódio em Goiânia na Stock, Cacá Bueno estreia no Endurance Brasil neste final de semana

28 de abril de 2021 Diversos







Animado após conquistar a pole position e um pódio na primeira etapa da Stock Car em Goiânia, Cacá Bueno agora retorna ao Autódromo Internacional Ayrton Senna para a estreia da temporada 2021 do Endurance Brasil, campeonato no qual competirá ao lado de Ricardo Baptista. O pentacampeão da Stock Car correrá em um Mercedes AMG GT3 e destaca o potencial de vitória no torneio de endurance.

“Estou muito empolgado e animado para o restante da temporada após nossa estreia na Stock Car no último final de semana. Agora volto para Goiânia em uma prova bem diferente do que temos na Stock, são corridas bem mais longas e acredito muito que podemos ter um bom desempenho logo na primeira etapa. Gosto bastante do circuito de Goiânia e agradeço muito ao Ricardo Baptista pela parceria, vamos com tudo para vencer”, diz Cacá.

A temporada do Endurance Brasil terá oito etapas no total, com corridas entre abril e dezembro e três locais sob definição ainda. Os autódromo confirmados são bem conhecidos de Cacá, por conta da grande experiência na Stock e outros campeonatos: Goiânia, Curitiba, Interlagos, Santa Cruz do Sul e Velopark.

Apesar de ter corrido em importantes provas de endurance, como 24 Horas de Spa-Francorchamps e em pistas como Monza e Silverstone, Cacá terá seu primeiro desafio no Endurance Brasil e acredita em uma boa estreia ao lado de Baptista.

“Já corri com o Ricardo em Silverstone e Hungaroring em provas de longa duração em 2018, então já temos um certo entrosamento que será importante para esta temporada. Vamos trabalhar bastante para e será incrível acelerar uma máquina dessa como o Mercedes AMG GT3”, completa Cacá, que tem patrocinadores iCarros, Paraflu, Itaú, Red Bull e Moss.

As atividades de pista do Endurance Brasil começam nesta quinta-feira (29) com um treino extra de todas as categorias e seguem na sexta-feira (30) com os treinos oficiais, a partir das 8h15 da manhã (horário de Brasília). O classificatório da categoria GT3 está marcado para sexta-feira às 16h40, enquanto a prova de 4 horas de duração terá largada às 13h do sábado (01).

A prova terá transmissão ao vivo no canal BandSports e no YouTube do Endurance Brasil.

Confira a programação completa:

29 de Abril de 2021 – Quinta-feira

13h30 às 17h30 -Treino extra – todas as categorias

30 de Abril de 2021 – Sexta-feira

08h15 às 09h00 Treino livre oficial 1 – Categorias P2, P3 e GT4/GT4L

09h15 às 09h45 Treino livre oficial 1 – Categorias P1 e GT3/GT3L

10h00 às 10h45 Treino livre oficial 2 – Categorias P2, P3 e GT4/GT4L

11h00 às 11h45 Treino livre oficial 2 – Categorias P1 e GT3/GT3L

13h30 às 14h15 Treino livre oficial 3 – Categorias P2, P3 e GT4/GT4L

14h30 às 15h15 Treino livre oficial 3 – Categorias P1 e GT3/GT3L

15h30 às 15h55 Treino classificatório GT4 e GT4L

16h05 às 16h30 Treino classificatório P2 e P3

16h40 às 17h05 Treino classificatório GT3 e GT3L

17h15 às 17h40 Treino classificatório P1

01 de Maio de 2020 – Sábado

13h – Largada Quatro Horas de Goiânia







