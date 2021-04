Kartismo: Alberto Otazú vence novamente e amplia liderança na F-4 Akasp

28 de abril de 2021 Diversos







Campeão do primeiro turno, Alberto Otazú (Cardoso Funilaria e Pintura/Bianchi Automóveis/ AVSP/No Fire Services/Rolley Ball/Speed Truck/Imab) venceu pela segunda vez consecutiva na F-4 da Akasp (Associação de Kart Amador de São Paulo) e, com isto, assumiu a liderança do segundo turno e disparou na frente na pontuação geral do campeonato monomarca disputado por karts Mega/Honda GX 390. A abertura do segundo turno aconteceu na noite de terça-feira (27/4) no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP). Agora os companheiros Alberto Otazú/Rogério Cebola somam 93 pontos, contra 78 da dupla Alberto Otazú/Hélio Bianchi, os vice-líderes. No segundo turno a liderança também é de Otazú/Cebola, com 34 pontos, enquanto Carlos Santana é o vice com 30 pontos. A próxima etapa está prevista para o dia 4 de maio.

“Hoje conseguimos mais essa vitória mantendo a consistência dos bons resultados. Muito bom começarmos o segundo turno vencendo. De quebra, mantivemos a liderança e vice-liderança no campeonato geral do ano. Essa somatória de fatores fez com que essa fosse uma etapa praticamente perfeita em termos de resultados, e mostra que minhas duas duplas estão fazendo bom trabalho”, comentou Alberto Otazú.

A corrida começou com Carlos Santana superando o pole position Bruno Biondo – campeão da temporada passada -, seguidos de Alexandre Albino, Evandro Coltelli, e Alberto Otazú, que havia largado em sétimo. Apesar do circuito curto, mas rápido, na segunda volta Otazú já pulou para quarto, na quarta passagem passou em terceiro, no nono giro assumiu a vice-liderança e na primeira curva da décima volta já era o novo líder. A partir dai Alberto Cesar foi estabelecendo a volta mais rápida seguidamente, até ganhar o ponto de bonificação no 38º e último giro com a marca de 37s917. Em segundo terminou Santana, seguido de Biondo, Heraldo Brasil, Nelson Reple e Hélio Bianchi.

“Foi uma prova muito cansativa, pois o circuito era curto e rápido. Então, tive que manter a concentração máxima, o que me permitiu ser extremamente constante e ao mesmo tempo rápido. Quero dedicar esta vitória ao meu parceiro Rogério Cebola, que está impossibilitado de participar das próximas etapas, e parabenizar ao meu outro parceiro pelo excelente sexto lugar, que permitiu nos manter na vice-liderança também”, completou Otazú, que foi vice-campeão nos dois últimos anos justamente ao lado de Bianchi.

Confira os dez primeiros da etapa: 1) Alberto Otazú, 38 voltas em 25min10s861; 2) Carlos Santana, a 6s979; 3) Bruno Biondo, a 12s965; 4) Heraldo Brasil, a 21s444; 5) Nelson Reple, a 27s518; 6) Hélio Bianchi, a 27s735; 7) Eder Ayres, a 31s270; 8) Otávio Lotfi, a 32s414; 9) André Relvas, a 34s811; 10) Eduardo Reche, a 36s328.

Confira a pontuação geral (extra-oficial) dos dez primeiros do campeonato de F-4 da Akasp: 1) Alberto Otazú/Rogério Cebola, 93 pontos; 2) Alberto Otazú/Hélio Bianchi, 78; 3) Nelson Reple/Igor Mori, 72; 4) Carlos Santana, 69; 5) Emílio Di Bisceglie/Bruno Biondo/Arnaldo Biondo, 65; 6) Alexandre Albino, 62; 7) Eder Ayres/Giovanni Bondança, 58; 8) Evandro Coltelli/Edson Massaru, 49; 9) Sandro Ferraris/Caio Ferraris, 47; 10) Heraldo Brasil/Saint Clair, 47.

Alberto Cesar Otazú tem o apoio de Bianchi Automóveis, Cardoso Funilaria e Pintura, No Fire Services, Rolley Ball, Speed Truck, IMAB Metalúrgica, TS Sports, Autódromo Virtual de São Paulo (AVSP). O jovem apoia as ações da Associação Cruz Verde, Direção para a Vida e Rotary Club Ponte Estaiada.

