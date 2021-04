Cartão de crédito da Stock Car terá anuidade gratuita no primeiro ano

27 de abril de 2021 Diversos







Para os fãs, em especial os de automobilismo, cartão de crédito fidelizado é quase que uma declaração de amor e apoio ao esporte. Sempre foi assim, inclusive em outras modalidades, do futebol aos esportes olímpicos. A boa notícia para os fãs da Stock Car Pro Series é que essa identificação estará disponível já no próximo mês, com o lançamento do cartão de crédito personalizado da categoria. Na semana passada, o BRB foi confirmado como banco oficial do maior campeonato do continente. E agora a parceria confirma que o cartão de crédito BRB Stock Car estará disponível aos clientes já em maio, com anuidade gratuita no primeiro ano.

Com bandeira Mastercard, o cartão terá uma série de benefícios e contará com plataforma digital para acompanhar informações de uso. Outro diferencial será a criação de um programa de relacionamento exclusivo, que possibilitará aos clientes a aquisição de produtos licenciados e experiências únicas, como compra de ingressos e visita aos boxes, entre outras opções. Essas experiências estarão disponíveis assim que o acesso ao público seja liberado nos autódromos. Atualmente, as corridas estão sendo realizadas sem público local por conta da pandemia da Covid19.

Anuidade gratuita – No primeiro ano de adesão, todas as variantes do Cartão BRB Stock Car terão anuidade gratuita. A versão Black vai permitir, ainda, o ingresso nas salas Lounge Key em diversos aeroportos do País e do mundo, além da Sala Mastercard Black do Aeroporto de Guarulhos, na grande São Paulo. Além disso, o cartão permitirá acesso à sala BRB VIP Club, no aeroporto de Brasília.

“Desenhamos um produto para, de fato, fazer a diferença para os apaixonados pelo automobilismo e pela Stock Car, com benefícios únicos e vantagens exclusivas”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

