Conheça os detalhes da campanha regional de Comunicação do Novo Nissan Kicks – “Ative Sua Atitude”

27 de abril de 2021 Diversos

Abril 27, 2021

América do Sul – O Novo Nissan Kicks já está presente no Brasil, Peru, Chile e Argentina. E a campanha de Comunicação desenvolvida para toda a região ativou a atitude do público desses quatro países por meio de uma linguagem inovadora.

Desde o anúncio da temporada do Novo Nissan Kicks, em 9 de fevereiro, o caminho percorrido pelo crossover de sucesso da Nissan foi intenso, com momentos especiais como o show de drones que marcou sua chegada ao Brasil, primeiro país da região a vendê-lo e a estrear o novo comercial.

“Iluminamos o céu de São Paulo com 400 drones para desenhar o Novo Nissan Kicks no ar. Desenvolvemos uma campanha audiovisual com elementos tecnológicos e humanos inéditos. Pensamos em novas formas de comunicar cada um dos pilares estratégicos do nosso produto: tecnologia, segurança e design, onde a nossa linguagem Nissan Emotional Geometry foi o foco das mensagens sobre o nosso crossover”, afirmou Ricardo Flammini, vice-presidente de Marketing e Vendas da Nissan América do Sul.

#NovoNissanKicks#AtiveSuaAtitude#NissanNext



Relacionado