Chevrolet Spin domina mercado de carros de sete lugares na última década

SÃO CAETANO DO SUL – Hoje cerca de 60% das vendas do Chevrolet Spin estão concentradas nas configurações de sete lugares. Este é o maior percentual desde o fim de 2012, quando o modelo foi lançado. De lá para cá, o produto passou por evoluções visuais, mecânicas e tecnológicas, mas foi depois da chegada do sistema corrediço para a segunda fileira de bancos que a participação da configuração de sete lugares superou a de cinco lugares.

Esta funcionalidade permite deslocar os assentos da fileira central para frente ou para trás em até 11 centímetros, assim como o ângulo do encosto. Desta forma é possível configurar os espaços conforme a necessidade e proporcionar mais conforto, principalmente aos ocupantes da terceira fileira, reforçando ainda mais a versatilidade do modelo.

As configurações de sete lugares do Spin são a grande aposta da linha 2022 do crossover, que está chegando às concessionárias da marca com novidade. Mudanças no comportamento e na composição das famílias brasileiras ajudam a explicar a maior procura por este tipo de veículo.

“O automóvel particular ganhou mais relevância diante da atual situação. Vemos cada vez mais casais formando novas famílias agregando também filhos de relacionamentos anteriores. Além disso, parentes e profissionais que ajudam na criação das crianças acabam participando também dos deslocamentos do dia a dia e de viagens. Muitas vezes só um automóvel de sete lugares consegue acomodar todo mundo com conforto e segurança”, explica Joyce Aguilera, gerente de planejamento da GM América do Sul.

O Spin é o modelo de sete lugares preferido do consumidor por uma série de fatores: além de ser o mais acessível da categoria, oferece um bom pacote de itens de série e um conjunto mecânico robusto e com baixo custo de manutenção. Destaca-se ainda por seu amplo espaço interno, elevada economia de combustível, boa agilidade no trânsito e facilidade em manobras de estacionamento.

Considerando apenas as configurações de sete lugares do Spin, já são mais de 100 mil unidades emplacadas no Brasil, o que representaria quase um terço do volume de toda a categoria nos últimos 10 anos.

Novidade é o Spin LS com opção de transmissão AT6

O Spin de sete lugares chega à linha 2022 nas versões Activ, de design aventureiro, e Premier, sinônimo de sofisticação no portfólio Chevrolet. Já o Spin de cinco lugares, ideal para quem busca um automóvel com um grande espaço para bagagens (710 litros), está disponível nas versões Activ, LT e LS, que acaba de ganhar opção da transmissão automática (AT6).

“O Chevrolet Spin também atende muito bem aqueles que utilizam o veículo como ferramenta de trabalho. E a transmissão automática vem se tornando um item cada vez mais considerado por este tipo de consumidor. Por isso decidimos lançar a versão de entrada do crossover com opção deste equipamento”, diz Isabel Souza, gerente de Marketing de Produto da GM América do Sul.

