Kartismo: Líder Alberto Otazú larga em sétimo na abertura do segundo turno da F-4 Akasp

27 de abril de 2021







Alberto Cesar





Kart





(Divulgação)

Um grid de 18 karts Mega/Honda GX 390, com preparação de chassi semelhante e motores F-4 de 18 hp equalizados e sorteados, participarão da abertura do segundo turno do campeonato Akasp (Associação de Kart Amador de São Paulo) no Kartódromo Granja Viana (Cotia/SP), a partir das 21 horas de hoje (terça-feira). Com a inversão do grid, a pole position será do atual campeão Bruno Biondo, enquanto o líder desta temporada Alberto Otazú (Cardoso Funilaria e Pintura/Bianchi Automóveis/ AVSP/No Fire Services/Rolley Ball/Speed Truck/Imab) vai partir do sétimo posto.

“Será uma prova muito dura e disputada, pois além do alto nível dos concorrentes, o piloto que irá largar logo à minha frente estreará pneus novos, e isto faz uma grande diferença. Com certeza não será fácil, mas o meu objetivo é terminar entre os três primeiros para manter a liderança do campeonato”, planeja Otazú, que venceu a etapa anterior. “De preferência dividindo o pódio com o meu companheiro (Hélio) Bianchi, para mantermos as duas primeiras posições no campeonato”.

Confira os dez primeiros do grid: 1) Bruno Biondo; 2) Carlos Santana; 3) Alexandre Albino; 4) Evandro Coltelli; 5) Hélio Bianchi; 6) Emílio Di Bisceglie; 7) Alberto Otazú; 8) Eder Ayres; 9) Dilson Lima Sucupira; 10) Nelson Reple.

Confira a pontuação dos dez primeiros do campeonato de F-4 da Akasp após o final do primeiro turno: 1) Alberto Otazú/Rogério Cebola, 59 pontos; 2) Alberto Otazú/Hélio Bianchi, 57; 3) Alexandre Albino, 51; 4) Nelson Reple/Igor Mori, 49; 5) Eder Ayres/Giovanni Bondança, 39; 6) Carlos Santana, 39; 7) Evandro Coltelli/Edson Massaru, 39; 8) Emílio Di Bisceglie/Bruno Biondo/Arnaldo Biondo, 38; 9) Sandro Ferraris/Caio Ferraris, 32; 10) Arnaldo Biondo/Bruno Biondo/Emílio Di Bisceglie, 30.

Alberto Cesar Otazú tem o apoio de Bianchi Automóveis, Cardoso Funilaria e Pintura, No Fire Services, Rolley Ball, Speed Truck, IMAB Metalúrgica, TS Sports, Autódromo Virtual de São Paulo (AVSP). O jovem apoia as ações da Associação Cruz Verde, Direção para a Vida e Rotary Club Ponte Estaiada.

