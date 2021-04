Enzo Gianfratti conquista pódio no kart antes da estreia na Copa Shell HB20

27 de abril de 2021 Diversos







Após diversas conquistas no kartismo, Enzo Gianfratti estreia neste final de semana na temporada 2021 da Copa Shell HB20. O palco de abertura do campeonato será o Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). Para chegar em ritmo de competição, o piloto acelerou no último domingo na V11 Aldeia Cup de kart e conquistou o terceiro lugar na categoria Graduados.

“O kart é importante na preparação física e mental do piloto, então ter conquistado esse pódio no último domingo entre competidores muito experientes me deixa confiante para quando eu entrar no carro para acelerar na Copa HB20”, diz Enzo, que tem patrocínio da Roadix.

Gianfratti conheceu o circuito do Velocitta na semana passada e, antes de disputar a etapa que abre o campeonato, realizou um teste para se adaptar com o carro e chegar bem preparado para fazer a estreia neste sábado. O piloto de 18 anos estará em um grid com quase 40 carros, todos do modelo HB20 R Spec 1.6.

“A expectativa para essa primeira corrida no Velocitta é muito grande. Realizei um treino por lá na semana passada junto com o meu coach Pedro Pimenta e tivemos uma boa evolução nesse começo de trabalho. Espero conseguir evoluir ainda mais nos primeiros treinos livres para buscar na sequência uma boa posição no grid”, completa Gianfratti.

A primeira prova da rodada dupla da Copa HB20 será neste sábado às 14h50, enquanto a corrida 2 está prevista para as horas no domingo às 10h45. As duas provas serão exibidas ao vivo no canal BandSports.

Programação da Copa Shell HB20 no Velocitta:

Sexta-feira – 30 de abril

09h00 – 10h15 – Shakedown

11h40 – 12h05 – Treino oficial 1

14h00 – 14h25 – Treino oficial 2

Sábado – 01 de maio

08h00 – 08h25 – Treino oficial 3

10h00 – 10h25 – Treino oficial 4

12h00 – 12h40 – Classificatório

14h56 – Corrida 1 – 30 min + 1 volta

Domingo – 02 de maio

10h47 – Corrida 2 – 30 min + 1 volta

Confira o calendário atualizado da Copa HB20 em 2021:

01 e 02/05 – Velocitta (SP)

22 e 23/05 – Goiânia (GO)

26 e 27/06 – Interlagos (SP)

17 e 18/07 – Cascavel (PR)

14 e 15/08 – Tarumã (RS)

Setembro – Local a definir

02 e 03/10 – Potenza (MG)

04 e 05/12 – Curitiba (PR)

Sobre a Roadix

A Roadix Produtos Automotivos surgiu em julho de 2015 e hoje conta com 32 produtos diversos. Com sede em Itaquaquecetuba (SP), a Roadix oferece a melhor gama de produtos para o seu carro e um atendimento especializado.







