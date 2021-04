Ágatha e Duda, do Time Nissan, celebram a medalha de ouro na segunda etapa do Hub de Vôlei de Praia em Cancún

27 de abril de 2021 Diversos

Abril 26, 2021

RIO DE JANEIRO – A dupla do Time Nissan, Ágatha e Duda, está brilhando nas areias do México. As atletas acabam de conquistar a medalha de ouro na segunda etapa do Cancún Hub de Vôlei de Praia. Esta é a segunda medalha delas no hub montado em solo mexicano e a terceira consecutiva no Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2021.

O ouro de hoje veio após a vitória sob a dupla russa Svetlana Kholomina e Nadezda Makroguzova. O primeiro set foi vencido com certa vantagem pelas brasileiras por 21/15. Já o segundo set foi muito equilibrado, mas Ágatha e Duda conseguiram abrir uma pequena vantagem e chegaram à vitória por 21/19.

Ágatha Bednarczuk e Duda Lisboa voltam a competir na próxima quarta-feira, 28 de abril, para defender o Brasil e o Time Nissan na terceira e última etapa do Cancún Hub de Vôlei de Praia.

Time NissanO Time Nissan foi criado em 2012 pela empresa para colaborar com a formação de atletas brasileiros. O grupo mescla atletas em diferentes momentos de carreira, de nomes já consagrados a jovens promessas, sendo que todos eles compartilham com a Nissan valores e atitudes como atrevimento, busca pela melhoria constante, respeito ao próximo, superação e pensamento de vencedor.

Em 2017, o projeto teve uma evolução: o Time Nissan 2.0. Ele é formado por 11 atletas de nove modalidades esportivas e pelo mentor Clodoaldo Silva, lenda do esporte com 14 medalhas em Jogos Paralímpicos. A Nissan entende que os integrantes do projeto têm a estrutura e o acompanhamento de técnicos e especialistas para o treinamento, então, a empresa visa apoiar o crescimento profissional do lado de fora da área de competição e também a evolução pessoal de cada um.

Este grupo reafirma um dos principais pilares da empresa, que é a diversidade. A equipe se divide em seis atletas olímpicos e seis paralímpicos – incluindo o mentor –sendo seis homens e seis mulheres. O equilíbrio entre atletas com e sem deficiência reforça também o foco da Nissan em garantir mobilidade para todos.

Relacionado