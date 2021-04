Stock Car: Gaetano di Mauro e Cacá Bueno dominam treinos separados por apenas 9 milésimos de segundo

23 de abril de 2021 Diversos







Cacá Bueno e Jaguar





(Bruno Terena/RF1)

(Bruno Terena/RF1)

(Bruno Terena/RF1)

(Bruno Terena/RF1)

A temporada 2021 da Stock Car começou hoje em Goiânia com a marca do tradicional equilíbrio na disputa: os dois mais rápidos do dia foram separados por apenas poucos milésimos de segundo, com o jovem Gaetano di Mauro em primeiro e Cacá Bueno, da equipe iCarros-ACDelco Crown Racing, apenas 0 0s009 atrás. A primeira etapa da principal categoria do automobilismo brasileiro será disputada neste domingo no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em rodada dupla.

“A forte competitividade da Stock Car sempre foi um marco da categoria nestes 20 anos em que estou participando e fico feliz de começar meu vigésimo ano na principal categoria do Brasil e em uma das maiores do mundo andando entre os primeiros, a apenas 0s009 do primeiro tempo. Ainda é cedo para dizer fazer prognósticos, mas certamente estamos começando 2021 com ótimas perspectivas”, diz Cacá Bueno, que é o recordista em títulos e vitórias na Stock Car no atual grid.

Chefe da equipe iCarros-ACDelco Crown Racing, William Lube destacou o bom ritmo do carro no primeiro dia de treinos em Goiânia.

“É difícil saber como cada um dos 30 carros do grid treinou, em que configuração, mas ficamos felizes com a performance do carro nesta sexta-feira e temos possibilidade de ter um bom resultado no treino classificatório amanhã. Isso é muito importante porque com o novo sistema de rodada dupla de 2021, estar entre os dez primeiros na corrida 1 passou a ser ainda mais decisivo para sair muito bem no campeonato, já que a prova 2, mais curta e sem pit stop, não permitirá uma grande recuperação para quem larga atrás, mesmo tendo pneus mais novos”, diz Lube.

Os treinos livres serão no sábado, mesmo dia da definição do grid de largada às 15h. A corrida 1 está prevista para às 15h10 no domingo e a prova 2 será logo na sequência, às 15h40. As provas da Stock Car possuem transmissão ao vivo da Band, além de SporTV, canal do YouTube da Stock Car e pelo canal AutoVideos na Twitch e no YouTube.







Pentacampeão da Stock Car e tetracampeão de Truck estarão juntos pela primeira vez na equipe, que também tem histórico campeão com 4 títulos, sendo 2 por pilotos e 2 por equipe na principal categoria do automobilismo nacional







Pentacampeão da categoria vive expectativa para acelerar no novo carro nesta semana em Goiânia e destaca a importância do Fan Push, que será aberta nesta segunda-feira às 20h







Equipe deixa Petrópolis em direção a primeira etapa neste domingo, com escala em São Paulo; Cacá Bueno apresenta novo macacão da Stock Car em 2021







Pentacampeão buscará seu sexto título da categoria neste ano após renovar com a Crown Racing para a temporada de 2021 e valorizou o número de provas que serão disputadas; Stock Car agora tem início marcado para o dia 25 de abril em Londrina, no Paraná

Imagem WEB

Imagem ALTA

Relacionado