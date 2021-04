Stock Car se torna primeira categoria brasileira com transmissão internacional permanente

23 de abril de 2021 Diversos







STOCK CAR





(Duda Bairros/Stock Car)

(Duda Bairros/Stock Car)

(Duda Bairros/Stock Car)

Promotora da Stock Car Pro Series, a Vicar anunciou hoje que a temporada 2021 da principal categoria da América do Sul será exibida integralmente pela MotorsportTV, canal do maior núcleo mundial de notícias de esportes a motor. A partir do próximo domingo, com a realização da primeira etapa em Goiânia (GO), a Stock Car passará a ser o primeiro campeonato de esporte a motor brasileiro a ser exibido por um veículo de renome internacional com transmissão disponível em todos os países do mundo. O acordo ainda prevê uma cobertura exclusiva da edição brasileira do grupo, no endereço motorsport.com.br, que também é fornecedora de conteúdo especializado para o portal UOL.

A transmissão será realizada inicialmente nos idiomas inglês, português e russo. “A Stock Car possui um dos grids mais qualificados do mundo, em uma competição que certamente está entre as três ou quatro mais difíceis do planeta seja qual for o critério, seja em termos de equilíbrio, alternância nos resultados ou qualidade dos pilotos. Poucas categorias no mundo colocam o grid inteiro em menos de meio segundo e chegam ao final do ano com onze pilotos disputando o título, como fizemos em 2020”, diz Fernando Julianelli, CEO da Vicar. “Para nós é uma honra estarmos agora em um veículo mundial como o MotorsportTV. Isso vai nos ajudar a aumentar ainda mais algo que já vínhamos cultivando, que é o interesse de pilotos e fãs de diversos países”, conclui Julianelli.

Presença internacional – “Nós estamos bastante entusiasmados com essa parceria com a Stock Car Pro Series”, diz Eric Gilbert, presidente da Motorsport.tv. “Fechamos um acordo múltiplo que inclui um canal oficial na Motorsport.tv, direitos de transmissão globais de todas as corridas, conteúdos diversos e também apoio editorial de nossa coirmã Motorsport.com. A Stock Car possui uma forte presença internacional, com vários pilotos de F-1 e da Indy. Em 2021 o campeonato será mais forte do que nunca e vai atrair audiência global. Queremos contribuir para esse alcance internacional com nossa produção e comentários, além da cobertura editorial”, completa Gilbert.

Acessado pelo endereço motorsport.tv, o canal pertence à rede internacional Motorsport.com, especialista em conteúdo online, distribuição digital de vídeos e multimídia interativa relacionada ao esporte a motor. A rede tem edições nacionais em 22 países, produzindo conteúdo diário em 16 idiomas para um público potencial de 4,3 bilhões de pessoas. Dirigida pelos jornalistas Felipe Motta e Fabio Trindade, a edição brasileira do Motorsport.com é responsável pela produção de todo o conteúdo de língua portuguesa.

O acordo foi coordenado pelo empresário Luis Fiorese, da agência TacTic, que esteve à frente da negociação pelo grupo Motorsport. “Ter a Stock Car Brasil no ‘cardápio’ de eventos do Motorsport.tv é uma grande vitória para todas as partes envolvidas: categoria, pilotos, equipes e o próprio Motorsport.com”, diz Felipe Motta, executivo da edição brasileira da publicação. “Trata-se de uma enorme chance de mostrar ao mundo a força de uma competição brasileira que tem, sem qualquer exagero, um dos melhores grids do planeta. Cobri muitas categorias internacionais. O grid da Stock Car não deve nada a ninguém. É hora do mundo descobrir isso de perto.”

A Motorsport.tv é novidade no rico mix de visibilidade da Stock Car. Para 2021, todas as corridas também serão exibidas pela Band (TV aberta), Sportv (a cabo), AutoVideos (canal especializado em veículos com 1,5 milhão de fãs no Facebook), além das mídias da categoria.

Contatos

Rodolpho Siqueira / Bruno Vicaria

(11) 9 5472 0163







Sob a orientação do presidente da Comissão Médica da FIA, iniciativa prevê monitoramento da saúde dos pilotos, testes cognitivos e remoção aérea em UTI







Categoria confirma a participação de 32 carros, número máximo permitido por regulamento







Antiga demanda dos fãs, instituição financeira lançará no próximo mês o cartão de crédito fidelizado da categoria







Qualcomm e Claro, duas marcas líderes no mercado, incorporam seus nomes ao dispositivo Fan Push que tem recebido enorme atenção de pilotos e equipes

Imagem WEB

Imagem ALTA

Relacionado