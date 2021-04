Stock Car: MX Piquet Sports encara o primeiro desafio da sua história em Goiânia

23 de abril de 2021 Diversos

A MX Piquet Sports fará sua estreia nesta temporada na Stock Car, neste final de semana, em Goiânia (GO) palco da primeira etapa do calendário, que é composto por 12 etapas. A composição do time é de pilotos e profissionais muito experientes e vencedores. Sérgio Jimenez, que retorna à categoria depois de um hiato de dois anos sem competir na Stock Car, em que se dedicou à carreira internacional, sendo o primeiro Campeão Mundial de carros elétricos.

“Estou muito feliz em retornar à categoria! É um momento importante na minha carreira, principalmente porque a Stock Car também passou por grandes mudanças no último ano com um modelo de carro. Será um belo desafio! Estamos iniciando um trabalho completamente do zero, mas que já conta com uma grande estrutura!”, explicou. “Por isso, quero agradecer a confiança da Maxon Oil, minha patrocinadora master, que nos últimos três anos esteve comigo nas pistas e apostou nesse projeto! À Flávia Gulin e ao Edson Reis, proprietários da equipe, que acreditaram na construção de um projeto inovador, ao Carlos Chiarelli, engenheiro e chefe de equipe, que foi responsável pela minha estreia na Stock Light em 2009, e que desde lá construímos uma parceria muito sólida e vencedora dentro e fora das pistas!”, destacou o dono do Toyota Corolla #73.

Para Chiarelli, a expectativa também é do retorno à Stock Car, onde comandou seu próprio time por 10 anos e conquistou duas vitórias e uma pole. “Nossa expectativa é muito boa para esse começo de temporada! Montamos uma equipe bem experiente, com integrantes que já atuaram na Stock Car. Tenho certeza de que esse conhecimento será bem importante na busca por bons resultados”, analisou.

A programação da primeira etapa da Stock Car 2021 começará nesta sexta-feira, com um treino extra, às 14h20. O sábado começa com dois treinos livres, às 09h25 e às 12h25, com a definição do grid às 15h05. A corrida será no domingo, está marcada para as 15h10, com transmissão ao vivo da Band.

Programação em Goiânia

Sexta-feira, 23 de abril

12h25 – 12h40 – Stock Car – Shakedown

14h20 – 16h05 – Stock Car – Treino extra

Sábado, 24 de abril

9h25 – Stock Car – Treino livre 1

12h25 – Stock Car – Treino livre 2

15h05 – Stock Car – Classificação

Domingo, 25 de abril

15h10 – Stock Car – Corrida 1

15h43 – Stock Car – Corrida 2

A empresa TecLub

A TECLUB é a produtora da marca Maxon Oil, marca paranaense que produz mensalmente mais de 1 milhão de litros de lubrificantes acabados, tendo uma participação importante no mercado nacional. A Maxon Oil vem com força em 2021, reforçando seu compromisso com produtos de qualidade e excelência.

A Maxon Racing

A Maxon Oil reforça sua posição de investidora do automobilismo brasileiro, com o apoio a três pilotos, que abrangerá a Stock Car (Sérgio Jimenez), a Copa Truck (Daniel Kelemen) e a Porsche Cup (Edson Reis), além ser patrocinadora da Copa Truck.

