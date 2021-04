Não há mais vagas na Stock Car

22 de abril de 2021 Diversos







Com a confirmação das inscrições de Guga Lima (equipe Vogel A.Mattheis) e Gaetano Di Mauro (KTF Racing) a Stock Car Pro Series iniciará a temporada 2021 com carga máxima: não há mais vagas disponíveis no grid, que atingiu o limite de 32 participantes permitido pelo regulamento.

Confira a relação de inscritos para a etapa de abertura, neste domingo (25), em Goiânia:

Número / Piloto / Equipe / Carro

18 – Allam Khodair – Blau Motorsport – Chevrolet Cruze Stock Car

70 – Diego nunes – Blau Motorsport – Chevrolet Cruze Stock Car

16 – Christian Hahn – Blau Motorsport II – Chevrolet Cruze Stock Car

05 – Denis Navarro – Cavaleiro Sports – Chevrolet Cruze Stock Car

80 – Marcos Gomes – Cavaleiro Sports – Chevrolet Cruze Stock Car

00 – Cacá Bueno – Crown Racing – Chevrolet Cruze Stock Car

88 – Beto Monteiro – Crown Racing – Chevrolet Cruze Stock Car

29 – Daniel Serra – Eurofarma RC – Chevrolet Cruze Stock Car

90 – Ricardo Maurício – Eurofarma RC – Chevrolet Cruze Stock Car

08 – Rafael Suzuki – Full Time Bassani – Toyota Corolla Stock Car

48 – Tony Kanaan – Full Time Bassani – Toyota Corolla Stock Car

65 – Max Wilson – Full Time Sports – Toyota Corolla Stock Car

111 – Rubens Barrichello – Full Time Sports – Toyota Corolla Stock Car

54 – Tuka Antonizzi – Hot Car Competições – Chevrolet Cruze Stock Car

110 – Felipe Lapenna – Hot Car Competições – Chevrolet Cruze Stock Car

21 – Thiago Camilo – Ipiranga Racing – Toyota Corolla Stock Car

30 – Cesar Ramos – Ipiranga Racing – Toyota Corolla Stock Car

12 – Lucas Foresti – KTF Sports – Chevrolet Cruze Stock Car

85 – Guilherme Salas – KTF Sports – Chevrolet Cruze Stock Car

11 – Gaetano Di Mauro – KTF Racing – Chevrolet Cruze Stock Car

43 – Pedro Cardoso – KTF Racing – Chevrolet Cruze Stock Car

33 – Nelson Piquet Jr – MX Piquet Sports – Toyota Corolla Stock Car

73 – Sergio Jimenez – MX Piquet Sports – Toyota Corolla Stock Car

28 – Galid Osman – Shell V-Power – Chevrolet Cruze Stock Car

51 – Átila Abreu – Shell V-Power – Chevrolet Cruze Stock Car

10 – Ricardo Zonta – RCM Motorsport – Toyota Corolla Stock Car

44 – Bruno Baptista – RCM Motorsport – Toyota Corolla Stock Car

86 – Gustavo Frigotto – RSF Racing – Chevrolet Cruze Stock Car

04 – Julio Campos – Lubrax Podium Stock Car Team – Chevrolet Cruze Stock Car

91 – Felipe Massa – Lubrax Podium Stock Car Team – Chevrolet Cruze Stock Car

09 – Guga Lima – A.Mattheis Vogel Motorsport – Chevrolet Cruze Stock Car

83 – Gabriel Casagrande – A.Mattheis Vogel Motorsport – Chevrolet Cruze Stock Car

Antiga demanda dos fãs, instituição financeira lançará no próximo mês o cartão de crédito fidelizado da categoria







Qualcomm e Claro, duas marcas líderes no mercado, incorporam seus nomes ao dispositivo Fan Push que tem recebido enorme atenção de pilotos e equipes







Carros já entram na pista na próxima sexta-feira para checagem e treinos oficiais







Fãs do esporte, dupla Mateus e Cristiano homenageia categoria e pilotos como Barrichello, Massa, Camilo e Kanaan

