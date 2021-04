Crown Racing inicia Stock Car 2021 com 13 títulos nacionais na dupla Cacá Bueno e Beto Monteiro

22 de abril de 2021 Diversos







É com o DNA de campeões que a Crown Racing vai acelerar na abertura da Stock Car 2021 neste final de semana em Goiânia. O time liderado pelo chefe de equipe William Lube conquistou quatro títulos na categoria, dois de pilotos e dois de equipes entre 2015 e 2016. Agora o time vai em busca de mais conquistas com a dupla Cacá Bueno e Beto Monteiro, uma parceria inédita de multicampeões nacionais – ao todo, são 13 conquistas somando apenas os campeonatos nacionais.

“É muito especial poder começar esse novo capítulo da história da Crown Racing, uma equipe que possui um histórico vencedor. Tenho certeza que tanto o Beto quanto o Cacá vão nos ajudar muito esse ano pela grande experiência de pista que eles possuem, então estamos prontos fazer um grande campeonato”, diz Lube, que ainda acumula o título de chefe da equipe campeã mundial de carros elétricos em 2019.

Cacá Bueno foi tricampeão brasileiro do Trofeo Linea (2010, 2011 e 2012), na época em equipe chefiada pelo próprio Lube, e levou um título da Stock Light em 1997 antes do pentacampeonato da Stock Car (2006, 2007, 2009, 2011 e 2012). Nove vezes campeão nacional, Cacá é o maior vencedor do atual grid da Stock Car.

“A Crown Racing é uma equipe que faz parte da minha história e queremos acelerar firme em busca de grandes resultados. Será minha 20ª temporada na Stock Car, um marco na minha carreira, e nosso principal objetivo é voltar a disputar o título com um grande desempenho na pista. Queremos ser protagonistas nas corridas, conquistando pódios, vitórias, poles e aumentar essa história rica do time”, diz Cacá, que tem patrocínio de iCarros, ACDelco, Red Bull, Itaú e Moss.

Beto Monteiro enfim realizará o sonho de disputar uma temporada completa na Stock Car. Após fazer participações em provas especiais, como Corrida do Milhão e Corrida de Duplas, o pernambucano pode ser considerado um estreante experiente, já que conhece muito bem as principais pistas do País, inclusive Goiânia. Na última vez em que a Truck esteve na capital de Goiás, Beto cravou a pole e venceu as duas provas do final de semana.

“São máquinas diferentes (Stock e Truck), mas com certeza o meu histórico positivo em Goiânia ajuda bastante, principalmente para uma estreia cercada de expectativa. A Stock Car é uma categoria em que qualquer décimo de segunda faz diferença, com carros e pilotos muito equilibrados, então estou muito feliz de poder disputar minha primeira temporada completa e agradeço todos da equipe por terem acreditado nesse projeto”, diz Beto, que é piloto do Grupo Universal Automotive Systems.

A Crown Racing também vem com novidades em sua estrutura para a temporada. A equipe que por muitos anos teve sua sede em Petrópolis (RJ) está em fase final de mudanças para o Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), passando a ser a única equipe do atual grid a ter sua “casa” dentro de um autódromo.

Os treinos da Stock Car em Goiânia começam nesta sexta-feira com o shakedown e treino extra. Os treinos livres serão no sábado, mesmo dia da definição do grid de largada às 15h. A corrida 1 está prevista para às 15h10 no domingo e a prova 2 será logo na sequência, às 15h40. As provas da Stock Car possuem transmissão ao vivo da Band, além de SporTV, canal do YouTube da Stock Car e pelo canal AutoVideos na Twitch e no YouTube.

Programação da Stock Car em Goiânia:

Sexta-feira (23/04):

12h25 – 12h40 – Shakedown

14h20 – 14h50 – Treino Extra (grupo 1)

15h15 – 15h45 – Treino Extra (grupo 2)

Sábado (24/04):

9h25 – 10h35 – Treino Livre 1

12h25 – 13h35 – Treino Livre 2

15h05 – Treino Classificatório

Domingo (25/04):

15h10 – Largada corrida 1 (25min + 1 volta)

15h43 – Largada corrida 2 (20 min + 1 volta)

Novo calendário da Stock Car:

Data / Etapa / Local

25/04 – 1ª etapa – Goiânia

16/05 – 2ª etapa – Interlagos

20/06 – 3ª e 4ª etapas – Velocitta

11/07– 5ª etapa – Cascavel

01/08– 6ª etapa – Curitiba

22/08– 7ª etapa – Curitiba

19/09– 8ª etapa – Santa Cruz do Sul

24/10– 9ª e 10ª etapas – Velocitta

21/11– 11ª etapa – Goiânia

12/12– 12ª etapa – a definir







