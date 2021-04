Mais de 80 anos da Nissan contados em uma coleção impecável

22 de abril de 2021 Diversos

Nissan Heritage Collection, na cidade de Zama, conta com mais de 300 carros que contam a história da marca

Local é aberto à visitação pública, mas site na internet também permite conhecer detalhes dos veículos

ZAMA, Japão – Zama é uma cidade amplamente industrial que fica a pouco mais de uma hora de carro do centro de Tóquio. Ali, a Nissan tem um complexo industrial importante e que guarda uma parte significativa de sua história. Dentro de um armazém de 5.600 m² estão “estacionados” mais de 400 carros que lembram – e contam – todas as mais de oito décadas da evolução da marca japonesa, nascida em 1933. É a Nissan Heritage Collection, local no qual a Nissan preserva com dedicação seu passado e seu próprio DNA.

Estão lá, muito bem conservados, o primeiro modelo fabricado, elétricos, carros-conceito, esportivos e bólidos que fizeram história nas pistas do Japão e que conservam marcas das provas que disputaram, como riscos e amassados.

A Nissan permite a visitação ao local com horário previamente marcado. O espaço é aberto das 10h às 16h, de segunda a sábado. Entretanto, pode-se conferir pela internet fotos e a história dos modelos (em inglês) que estão na coleção, pelo endereço https://www.nissan-global.com/EN/HERITAGE/index2.html.

Mas, no vídeo abaixo, levamos você para um passeio pela Nissan Heritage Collection sem sair da sua casa. Clique e confira!

