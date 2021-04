Stock Car: fan push tem novo patrocínio e muda de logo para 2021 

22 de abril de 2021 Diversos







Um dos principais sucessos da Stock Car Pro Series passa a ostentar a partir da primeira etapa, no próximo domingo, em Goiânia, as marcas de dois patrocinadores em seu nome oficial: Claro 5G Fan Push featuring Qualcomm® Snapdragon™ 5G Mobile Platform. Método que possibilita que os fãs influenciem as corridas ao votar nos pilotos favoritos para ganhar potência extra, o sistema também passará a contar com um novo logo.

A mudança faz parte do acordo com os dois novos patrocinadores da Stock Car, a operadora de telefonia Claro e a Qualcomm Serviços de Telecomunicações Ltda.

Segundo os competidores, estar entre os seis pilotos que são eleitos a cada edição pode se transformar em uma boa vantagem na pista, influenciando, inclusive, no resultado da corrida.

Sobre a Qualcomm

A Qualcomm é a empresa inovadora líder global em tecnologia sem fio e também a força motriz por trás do desenvolvimento, lançamento e expansão do 5G. Quando conectamos o telefone à Internet, nasceu a revolução móvel. Hoje, nossas tecnologias fundamentais possibilitam a existência de um ecossistema móvel e são encontradas em todos os smartphones 3G, 4G e 5G. Trazemos os benefícios do celular para novas indústrias, incluindo automotiva, a Internet das coisas e a computação, e estamos abrindo caminho para um mundo em que tudo e todos podem se comunicar e interagir perfeitamente.

A Qualcomm Incorporated inclui nossos negócios de licenciamento, QTL e a grande maioria de nosso portfólio de patentes. A Qualcomm Technologies, Inc., uma subsidiária da Qualcomm Incorporated, que opera, juntamente com suas subsidiárias, todas as nossas funções de engenharia, pesquisa e desenvolvimento e todos os nossos negócios de produtos e serviços, incluindo semicondutores da QCT. Para mais informações, visite nosso site e páginas no blog, Twitter e Facebook.

Qualcomm Snapdragon is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.

Qualcomm and Snapdragon are trademarks or registered trademarks of Qualcomm Incorporated.

