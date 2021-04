Stock Car começa a temporada com pista quente, rápida e exigente com os freios

22 de abril de 2021 Diversos

Resumo do conteúdo

– Neste link você baixa o vídeo para uso editorial com a explicação dos principais pontos de frenagem dos 3.835 metros do traçado goiano;

– Das 12 curvas do Autódromo de Goiânia, cinco exigem frenagens com redução superior a 100 km/h em poucos metros;

– Forças nas frenagens podem chegar a 1,5G; pastilhas de freio Fras-le suportam até 850 graus de temperatura, enquanto os discos de freio Fremax são projetados para até 720 graus Celsius;

– Primeira etapa da temporada, em novo formato, acontece neste domingo (25) a partir das 15 horas.

*Simulação pelo game Automobilista 2 (Reiza Studios) mostra os principais pontos de frenagem do Autódromo Internacional Ayrton Senna em Goiânia. Clique aqui para baixar

Os motores voltam a roncar e os pilotos, finalmente, retornam ao cockpit de seus Chevrolet Cruze e Toyota Corolla para acelerar e frear forte na primeira etapa do campeonato 2021 da Stock Car Pro Series. É a 43ª temporada da principal categoria do automobilismo brasileiro, que terá transmissão ao vivo pela Band, SporTV, pelo YouTube oficial da Stock Car e pelo canal AutoVideos no Twitch.

O novo formato de disputa coloca a primeira corrida, com largada às 15 horas, com 25 minutos de duração mais uma volta; a segunda largada acontece logo depois que o carro de segurança entrar na pista para reagrupar o grid e inverter os dez primeiros colocados para a segunda corrida, de 20 minutos mais uma volta.

Um formato que não permite descanso a pilotos, carros e peças, e um desafio a mais para os competidores. O traçado do Autódromo Internacional de Goiânia conta com 3.835 metros de extensão e 12 curvas. Cinco delas – as curvas, 1, 3, 5, 8 e 11 são pontos importantes e que podem garantir ultrapassagens e são sempre locais de disputas mais acirradas.

Os carros cruzam a longa reta principal e chegam ao ponto de frenagem a cerca de 240 km/h e acionam o freio durante três segundos para o contorno da curva 1; neste tempo, a redução de velocidade é de 115 km/h em um espaço de 170 metros, e os carros iniciam o contorno da curva a 125 km/h.

A curva 3 é outro ponto importante, uma vez que, no topo de uma subida, os carros alcançam até 215 km/h até pisarem forte no freio para contornar a curva a 90 km/h. É a maior redução de velocidade do traçado – 145km/h em 145 metros (1km/h por metro), em apenas três segundos, o que causa uma desaceleração de 1,5G (1,5 vez a força da gravidade).

Logo depois, na curva 5 os pilotos reduzem de 180 para 80 km/h em apenas 110 metros; na curva 8, conhecida como “esse de baixa”, os pilotos desaceleram 110 km/h em 130 metros, em uma frenagem de 3,5 segundos com força de 1,4G para contornar a primeira parte do “esse” a 80km/h, algumas vezes em segunda marcha e outras até mesmo em primeira.

Na penúltima curva, à direita, os carros alcançam até 200 km/h para os pilotos frearem, em 2,5 segundos, reduzindo para 100 km/h em meros 100 metros para o contorno da curva 11 – outra frenagem que traz uma desaceleração de 1,5G.

A previsão do tempo aponta temperaturas mínima e máxima variando de 16 a 30 graus durante o final de semana, a princípio sem possibilidade de chuva. Uma pista que sempre traz muito calor no asfalto e no ambiente, o que torna importante o gerenciamento das temperaturas de todos os componentes dos carros, especialmente freios e pneus.

A FRAS-LE e a FREMAX são as fornecedoras oficiais de pastilhas e discos de freio da categoria, respectivamente, e trabalham em conjunto com as todas as equipes do grid para assegurar o melhor desempenho, segurança, eficiência e confiabilidade. A Fremax é a fornecedora dos discos desde 2004 e a Fras-le, desde 2016.

Fala, piloto!

“Em Goiânia sempre encaramos muito calor, especialmente ano passado correndo lá em novembro. Talvez agora esteja menos quente. Não é uma pista na qual aplicamos pressão por muito tempo nos freios. Tem a reta dos boxes, que é bem longa, e fazemos a primeira curva em terceira marcha, com uma freada que não demanda muita pressão. Depois sim, no miolo, bico de pato, na chicane, que são curvas onde precisamos parar mais o carro, mas mesmo assim não chegamos nelas a velocidades tão altas. O fator mais exigente para os freios em Goiânia é a temperatura; no entanto, a pista é bem ampla e arejada, e com isso temos uma boa refrigeração. O cuidado maior não é tanto pelo uso, mas sim pela temperatura ambiente e da pista”.

(Ricardo Maurício, Eurofarma-RC, Chevrolet Cruze #90) Campeão de 2020



A pista de Goiânia na ótica da FRAS-LE & FREMAX

“Sempre uma alegria começar uma nova temporada, especialmente em Goiânia, um traçado que sempre promove boas corridas e muita competitividade. Com uma reta bastante longa, de mil metros, Goiânia traz alguns pontos de bastante exigência com os freios, como nas curvas 1, 3, 5, 8 e 11, em que o piloto aplica uma pressão próxima de 100 quilos sobre o pedal do freio, sempre reduzindo as velocidades em mais de 100 km/h dentro de pouquíssimos metros. Além disso, as temperaturas, tanto ambiente como da pista, são historicamente altas e o circuito promove muita competitividade, com os carros andando muito próximos o tempo todo, o que representa uma restrição na refrigeração dos freios. É um traçado de média para alta velocidade, com poucos pontos de baixa velocidade”.

(André Brezolin, engenheiro de projeto FRAS-LE & FREMAX)

A “classe” de 2021 da Stock Car Pro Series

Número – Piloto – Equipe – Carro

18 – Allam Khodair – Blau Motorsport – Chevrolet Cruze

70 – Diego nunes – Blau Motorsport – Chevrolet Cruze

16 – Christian Hahn – Blau Motorsport II – Chevrolet Cruze

05 – Denis Navarro – Cavaleiro Sports – Chevrolet Cruze

80 – Marcos Gomes – Cavaleiro Sports – Chevrolet Cruze

00 – Cacá Bueno – Crown Racing – Chevrolet Cruze

88 – Beto Monteiro – Crown Racing – Chevrolet Cruze

29 – Daniel Serra – Eurofarma RC – Chevrolet Cruze

90 – Ricardo Maurício – Eurofarma RC – Chevrolet Cruze

08 – Rafael Suzuki – Full Time Bassani – Toyota Corolla

48 – Tony Kanaan – Full Time Bassani – Toyota Corolla

65 – Max Wilson – Full Time Sports – Toyota Corolla*

111 – Rubens Barrichello – Full Time Sports – Toyota Corolla

54 – Tuka Antonizzi – Hot Car Competições – Chevrolet Cruze

110 – Felipe Lapenna – Hot Car Competições – Chevrolet Cruze

21 – Thiago Camilo – Ipiranga Racing – Toyota Corolla

30 – Cesar Ramos – Ipiranga Racing – Toyota Corolla

12 – Lucas Foresti – KTF Sports – Chevrolet Cruze

85 – Guilherme Salas – KTF Sports – Chevrolet Cruze

43 – Pedro Cardoso – KTF Racing – Chevrolet Cruze

33 – Nelson Piquet Jr – MX Piquet Sports – Toyota Corolla

73 – Sergio Jimenez – MX Piquet Sports – Toyota Corolla

28 – Galid Osman – Shell V-Power – Chevrolet Cruze

51 – Átila Abreu – Shell V-Power – Chevrolet Cruze

10 – Ricardo Zonta – RCM Motorsport – Toyota Corolla

44 – Bruno Baptista – RCM Motorsport – Toyota Corolla

86 – Gustavo Frigotto – RSF Racing – Chevrolet Cruze

04 – Julio Campos – Lubrax Podium Stock Car Team – Chevrolet Cruze

91 – Felipe Massa – Lubrax Podium Stock Car Team – Chevrolet Cruze

83 – Gabriel Casagrande – A.Mattheis Vogel Motorsport – Chevrolet Cruze

*Max Wilson corre substituindo o argentino Matías Rossi (117), que não pode vir ao Brasil devido às restrições de viagens entre Argentina e Brasil

1ª Etapa – Stock Car Pro Series 2021

GOIÂNIA (GO)

Autódromo Internacional de Goiânia

Extensão: 3.835 metros

Sentido: horário

Curvas: 12 (7 à direita e 5 à esquerda)

Características técnicas (nível 1 a 5 do menor para o maior):

Abrasividade do asfalto: 4

Força lateral: 4

Nível de exigência dos freios: 4

Pneu mais exigido: traseiro esquerdo

Inauguração: 1974

Previsão climática: Mínima de 16ºC e Máxima de 31ºC; previsão do tempo não aponta possibilidade de chuvas nos horários correspondentes à programação de pista

Vencedores em 2020: Ricardo Zonta, Rubens Barrichello, Ricardo Maurício, Guilherme Salas e Allam Khodair

Goiânia recebeu três etapas da Stock Car em 2020

Programação em Goiânia

Sexta-feira, 23 de abril

12h00 Stock Light – shakedown

12h25 – 12h40 – Stock Car – shakedown

12h55 – 14h05 – Stock Light – treino extra

14h20 – 16h05 – Stock Car – treino extra

Sábado, 24 de abril

08h00 – Stock Light – treino livre 1

9h25 – Stock Car – treino livre 1

11h00 – Stock Light – treino livre 2

12h25 – Stock Car – treino livre 2

13h50 – Stock Light – classificação

15h05 – Stock Car – classificação

16h20 – Stock Light – corrida 1

Domingo, 25 de abril

10h25 – Stock Light – corrida 2

15h10 – Stock Car – corrida 1

15h43 – Stock Car – corrida 2

Calendário Stock Car Pro Series

Data / Etapa / Local

25/04 – 1ª etapa – Goiânia

16/05 – 2ª etapa – Interlagos

20/06 – 3ª e 4ª etapas – Velocitta

11/07– 5ª etapa – Cascavel

01/08– 6ª etapa – Curitiba

22/08– 7ª etapa – Curitiba

19/09– 8ª etapa – Santa Cruz do Sul

24/10– 9ª e 10ª etapas – Velocitta

21/11– 11ª etapa – Goiânia

12/12– 12ª etapa – a definir

Calendário Stock Light

Data / Etapa / Local

25/04 – 1ª etapa – Goiânia

16/05 – 2ª etapa – Interlagos

20/06 – 3ª etapa – Velocitta

01/08 – 4ª etapa – Curitiba

22/08 – 5ª etapa – Curitiba

24/10 – 6ª etapa – Velocitta

21/11 – 7ª etapa – Goiânia

12/12 – 8ª etapa – a definir

Sobre a FRAS-LE:

No mercado há mais de seis décadas e uma das cinco maiores fabricantes mundiais de materiais de fricção, a Fras-le, que faz parte das Empresas Randon, é uma marca reconhecida globalmente. Com mais de 12 mil referências nas marcas FRAS-LE & Lonaflex, a empresa coloca ao alcance do consumidor uma linha completa de produtos de fricção da mais alta qualidade, desenvolvidos e testados em seu Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, um dos mais bem equipados do mundo, que conta com laboratórios químico, físico, piloto e o Centro Tecnológico Randon, um centro de testes por excelência.

A empresa expandiu seu portfólio com a aquisição, em 2012, da Controil, que fabrica componentes para freios e embreagens e polímeros automotivos. Em 2018, mais 2.500 referências com a marca FREMAX foram incorporadas ao mix de produtos da FRAS-LE, com a aquisição da empresa, que produz discos, tambores de freios e cubos de roda.

Desde 2016, a Fras-le é a fornecedora oficial das pastilhas de freio dos carros da Stock Car, Stock Light e Mercedes-Benz Challenge. A FREMAX, desde 2004, também é a fornecedora oficial dos discos de freio da Stock Car, assim como das categorias Stock Light, Mercedes-Benz Challenge, Porsche GT3 Cup, Sprint Race e Old Stock

Recentemente, a FRAS-LE concluiu a aquisição da Nakata Automotiva que, dentre os principais itens estão amortecedores, terminais e barras de ligação e direção, pivô e bandejas de suspensão, juntas homocinéticas, componentes de eixos cardan e diferencial.

