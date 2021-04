Bandsports vai transmitir a temporada 2021 do Império Endurance Brasil

13 de abril de 2021 Diversos







O campeonato que reúne os carros mais rápidos e luxuosos do Brasil tem uma nova casa. A partir desta temporada, as corridas do Império Endurance Brasil passarão a ser transmitidas pelo Bandsports. As provas de longa duração da disputa que reúne marcas como Mclaren, Mercedes, Porsche e diversos modelos de protótipos serão exibidas na íntegra e ao vivo. A abertura do torneio está marcada para 1º de maio, em Goiânia (GO).

“Estamos muito felizes em celebrar esta parceria com o Bandsports e com o Grupo Bandeirantes, um canal que tem o esporte no seu DNA e que este ano será o canal do automobilismo, exibindo F1 e diversas outras categorias de ponta, um hall que agora conta com o Império Endurance Brasil. Esta parceria vai ampliar a visibilidade de toda a categoria, auxiliando nossa busca contínua por melhores retornos de mídia para nossos patrocinadores, equipes e pilotos, e contribuindo para o crescimento do campeonato”, diz Henrique Assunção, presidente da Associação dos Pilotos de Endurance, entidade organizadora da competição.

“O BandSports segue investindo no esporte a motor e ter o Endurance, a principal categoria da modalidade, vai enriquecer muito nossa grade de programação para entregar ao fã do automobilismo mais um conteúdo de qualidade”, afirma Denis Gavazzi, diretor de esportes do Grupo Bandeirantes.

Além do Bandsports, em Tv fechada, as provas também serão exibidas ao vivo no canal oficial da categoria no Youtube. O perfil do Império Endurance Brasil no Instagram (@endurancebrasil) também contará com conteúdos exclusivos durante os finais de semana de corrida.

