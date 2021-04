Equipe Nissan e.dams pontua nas duas etapas do Campeonato de Fórmula E em Roma

13 de abril de 2021 Diversos

Abril 12, 2021

ROMA, Itália – A equipe Nissan e.dams marcou pontos nas duas etapas do Campeonato ABB FIA de Fórmula E, realizadas em Roma neste fim de semana. A terceira e quarta rodada da sétima temporada foram disputadas no novo traçado do circuito de rua do E-Prix na capital da Itália, em batalhas cheias de ação afetadas pela chuva.

O piloto Sébastien Buemi largou da 5ª posição na terceira rodada e da 10ª na quarta rodada, marcando um ponto para a equipe Nissan e.dams. Seu companheiro de equipe Oliver Rowland teve um fim de semana difícil, mas mostrou um forte ritmo nas qualificações da terceira rodada, sendo o mais rápido em seu grupo e marcando um ponto, além de conquistar a 3ª posição na qualificação da Super Pole. A equipe levou para casa um total de 12 pontos na rodada dupla do campeonato.

A Nissan compete neste campeonato mundial para levar a emoção e a diversão dos veículos elétricos de emissão zero a uma plateia global. Como parte de sua meta de atingir a neutralidade de carbono em todas as suas operações e no ciclo de vida de seus produtos até 2050, a Nissan pretende eletrificar todos os novos veículos lançados em mercados-chave até o início dos anos 2030. A Nissan tem o objetivo de empregar sua expertise na transferência de know-how e tecnologia entre as pistas e as ruas, para oferecer veículos elétricos ainda melhores aos seus clientes.

“Tivemos duas corridas emocionantes para os fãs, principalmente debaixo de chuva nas qualificações da quarta rodada, mas infelizmente não chegamos aonde queríamos em termos de pontuação”, disse Tommaso Volpe, diretor mundial de esportes a motor na Nissan. “O Oli tinha velocidade nas qualificações para a terceira rodada, mas os dois pilotos foram afetados pela pista escorregadia nas qualificações na quarta rodada. Já o Séb teve que batalhar muito nas duas corridas para pontuar. Vamos nos reconfigurar para a quinta e sexta rodada, em Valência”.

A Nissan recentemente anunciou seu compromisso de longo prazo para dar vida à sua estratégia de eletrificação na Fórmula E, ampliando sua participação com os carros de geração 3 (Gen3) até a décima segunda temporada (2025-2026). A Nissan ingressou na competição no início da quinta temporada como a única fabricante japonesa de automóveis a participar da categoria.

“Acho que tivemos um pouco de falta de sorte neste fim de semana”, disse Olivier Driot, codiretor da equipe Nissan e.dams. “Os pilotos demonstraram consistência e um bom ritmo em alguns momentos, nas duas corridas, mas também temos que reconhecer que cometemos erros cujas penalidades nos fizeram perder pontos. Seguimos em frente e vamos batalhar ainda mais para melhorar em Valência. As corridas de Fórmula E são extremamente competitivas e imprevisíveis, mas é isso que faz esta categoria tão emocionante”.

Agora o campeonato segue para Valência, na Espanha, onde serão realizadas as rodadas 5 e 6, nos dias 24 e 25 de abril.

Comentários dos pilotos:

Sébastien Buemi “Foi um dia difícil. Larguei da 10ª posição na quarta rodada hoje e terminei em 8º, mas sofri uma penalidade de 5 segundos após a corrida. O ritmo foi um pouco decepcionante neste fim de semana, pois pensei que seríamos mais rápidos. Mesmo assim, levamos para casa a 5ª posição conquistada na terceira rodada e o ponto que acumulamos ontem. Agora vamos nos concentrar em Valência”.

Oliver Rowland”Fim de semana decepcionante para mim, com apenas um ponto marcado por ter sido o mais rápido do meu grupo de qualificações. Acho que merecíamos um pouco mais no geral. Eu estava liderando a corrida ontem, na terceira rodada, e depois sofri uma penalização, e hoje não tive muita sorte na corrida em relação a alguns aspectos. Agora é hora de nos reorganizarmos para Valência e, espero, voltar a marcar bons pontos”.

