GM empresta cilindros de oxigênio e faz doações no combate à covid-19

13 de abril de 2021 Diversos

SÃO CAETANO DO SUL – A General Motors continua engajada em auxiliar no combate à covid-19 e seus efeitos nas comunidades onde está inserida. Por isso, está realizando uma série de ações junto às prefeituras e autoridades locais em parceria com o Instituto GM (IGM).

“A pandemia atingiu novos picos no Brasil e seguimos buscando todas as oportunidades de auxiliar no combate à disseminação do vírus e suas tristes consequências. Neste momento, estamos focando nossos esforços em auxiliar as autoridades com cilindros de oxigênio e dando continuidade às doações de máscaras e cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade. Essas doações foram realizadas com a colaboração de funcionários da GM e com o apoio de outras empresas, por isso quero agradecer a cada um que contribuiu”, declara Marina Willisch, vice-presidente de Relações Governamentais, Comunicação, Sustentabilidade e Responsabilidade Social da GM América do Sul.

Todos os cilindros de oxigênio que a GM utiliza no Brasil em regime de comodato com o seu fornecedor estão sendo disponibilizados para que a empresa faça o empréstimo para hospitais que estão necessitando do insumo para atender pacientes de covid-19.

Colaborando com a iniciativa da FIESP, a ação tem como objetivo resolver um dos maiores gargalos no tratamento da doença cuja limitação não está na produção do gás, mas sim na logística e na falta de tanques e cilindros para envazar o oxigênio.

A fábrica de Gravataí (RS) se mobilizou para alocar insumos e sua estrutura, que não serão utilizados durante o período de parada de produção devido à falta de peças. Assim, as máscaras, produzidas pela própria GM que seriam utilizadas pelos trabalhadores da linha de produção neste período de parada serão doadas para o fundo social da prefeitura local.

A prefeitura de Gravataí ainda contará com a doação de cestas básicas a serem distribuídas entre as famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

Já a fábrica de Joinville (SC) atendeu ao pedido dos bombeiros voluntários e está realizando a doação de máscaras à entidade.

Para a comunidade do Amazonas – estado que foi muito afetado pela pandemia recentemente – estão sendo doadas cestas básicas e máscaras em uma parceria do Instituto GM, Banco GM, concessionárias Chevrolet e Localiza, junto à Cruz Vermelha.

Mais cestas básicas serão doadas às prefeituras de São Caetano do Sul (SP) e Sorocaba (SP). E outro lote de máscaras produzidas pela GM será doado para o Instituto Casa Ronald ABC e Instituto Reinar.

Confira os números das ações que a GM está realizando

Empréstimo de cilindros de oxigênio – a GM está disponibilizando todos os 94 cilindros de oxigênio que mantém em contrato de comodato com o seu fornecedor para que o mesmo possa emprestar para hospitais que estão necessitando do insumo.

Doação de máscaras – estão sendo doadas 111.500 máscaras de proteção a entidades e autoridades de Gravataí (RS), Joinville (SC), Santo André (SP), Ribeirão Pires (SP) e Manaus (AM).

Doação de cestas básicas – doação de 1.711 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social nas cidades de Manaus (AM), Gravataí (RS), Sorocaba (SP) e São Caetano do Sul (SP).

###

A General Motors é uma empresa global focada em promover um futuro totalmente elétrico que seja inclusivo e acessível a todos. No centro dessa estratégia está a plataforma de bateria Ultium, que eletrifica tudo, desde carros de entrada até veículos de alto desempenho. A General Motors, suas subsidiárias e joint ventures vendem veículos sob as marcas Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Baojun e Wuling. Mais informações sobre a empresa e suas subsidiárias, incluindo o OnStar, líder global em serviços de segurança e proteção para veículos, podem ser encontradas em https://www.gm.com.

Por favor, ver o seu lighbox para modificar arquivos. É recomendado que você baixe seus conteúdos lightbox atuais e limpe seus arquivos para adicionar mais.

Ir para minha coleção | Eu entendi & fechar janela

De volta ao topo

Relacionado