Com 30 carros garantidos, só restam duas vagas na Stock Car

A Stock Car informou hoje que, com o anúncio de Rafael Suzuki pela equipe Full Time Bassani há dez dias, já estão confirmados 30 carros no grid de 2021, restando apenas duas das 32 vagas permitidas em regulamento. A expectativa é de que mais uma vaga ainda possa ser confirmada até o início da temporada, no próximo dia 25 de abril.

Entre os novos nomes para 2021 estão estrelas como o vice-campeão mundial de F-1 Felipe Massa e o campeão de Indianápolis e de F-Indy Tony Kanaan, além dos novatos Christian Hahn e Gustavo Frigotto, que chega à categoria principal depois de passar pela Stock Light. Beto Monteiro e Sergio Jimenez retornam à categoria, além de Felipe Lapenna, que em 2021 fará a temporada completa.

“Tivemos um crescimento de 20% do grid em relação ao ano passado, que já foi uma temporada muito boa em termos de participação e competitividade”, resumiu Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da Stock Car, Stock Light e Turismo Nacional. “Nessa época difícil que estamos vivendo, esse número é muito significativo. Ele mostra a confiança e expectativa que fãs, patrocinadores, pilotos e equipes depositam no projeto da Stock Car 2021. Estamos muito felizes com essas perspectivas. Mas vamos dar cada passo sempre tendo como prioridade a segurança de todos nas corridas”, completou Julianelli.

Pacote para 2021 – Além de outras novidades, como um regulamento técnico que privilegia ainda mais a competitividade, a temporada 2021 terá todas as provas transmitidas ao vivo pela Band (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e mídias da categoria. Na semana passada, a categoria anunciou a transmissão pelo canal AutoVideos, que somente no Facebook reúne mais de 1,5 milhão de fãs. É esperado para breve também o anúncio de novos parceiros considerados importantes na estratégia de crescimento da Stock Car.

Confira o grid já confirmado para a Stock Car Pro Series em 2021:

Número – Piloto – Equipe – Carro

18 – Allam Khodair – Blau Motorsport – Chevrolet Cruze Stock Car

70 – Diego nunes – Blau Motorsport – Chevrolet Cruze Stock Car

16 – Christian Hahn – Blau Motorsport II – Chevrolet Cruze Stock Car

05 – Denis Navarro – Cavaleiro Sports – Chevrolet Cruze Stock Car

80 – Marcos Gomes – Cavaleiro Sports – Chevrolet Cruze Stock Car

00 – Cacá Bueno – Crown Racing – Chevrolet Cruze Stock Car

88 – Beto Monteiro – Crown Racing – Chevrolet Cruze Stock Car

29 – Daniel Serra – Eurofarma RC – Chevrolet Cruze Stock Car

90 – Ricardo Maurício – Eurofarma RC – Chevrolet Cruze Stock Car

08 – Rafael Suzuki – Full Time Bassani – Toyota Corolla Stock Car

48 – Tony Kanaan – Full Time Bassani – Toyota Corolla Stock Car

117 – Matías Rossi – Full Time Sports – Toyota Corolla Stock Car

111 – Rubens Barrichello – Full Time Sports – Toyota Corolla Stock Car

54 – Tuka Antonizzi – Hot Car Competições – Chevrolet Cruze Stock Car

110 – Felipe Lapenna – Hot Car Competições – Chevrolet Cruze Stock Car

21 – Thiago Camilo – Ipiranga Racing – Toyota Corolla Stock Car

30 – Cesar Ramos – Ipiranga Racing – Toyota Corolla Stock Car

12 – Lucas Foresti – KTF Sports – Chevrolet Cruze Stock Car

85 – Guilherme Salas – KTF Sports – Chevrolet Cruze Stock Car

43 – Pedro Cardoso – KTF Racing – Chevrolet Cruze Stock Car

33 – Nelson Piquet Jr – MX Piquet Sports – Toyota Corolla Stock Car

73 – Sergio Jimenez – MX Piquet Sports – Toyota Corolla Stock Car

28 – Galid Osman – Shell V-Power – Chevrolet Cruze Stock Car

51 – Átila Abreu – Shell V-Power – Chevrolet Cruze Stock Car

10 – Ricardo Zonta – RCM Motorsport – Toyota Corolla Stock Car

44 – Bruno Baptista – RCM Motorsport – Toyota Corolla Stock Car

86 – Gustavo Frigotto – RSF Racing – Chevrolet Cruze Stock Car

04 – Julio Campos – Lubrax Podium Stock Car Team – Chevrolet Cruze Stock Car

91 – Felipe Massa – Lubrax Podium Stock Car Team – Chevrolet Cruze Stock Car

83 – Gabriel Casagrande – A.Mattheis Vogel Motorsport – Chevrolet Cruze Stock Car

