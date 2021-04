Stock Car: Zonta lança seu Toyota Corolla da temporada 2021

13 de abril de 2021 Diversos







Prestes a iniciar sua segunda temporada da Stock Car pela RCM Competições, o vice-campeão de 2021, Ricardo Zonta, apresentou nesta sexta-feira (09) o layout do seu Toyota Corolla #10 da Shell Racing, na sede da equipe em Curitiba (PR).

O ex-F1, que disputa sua sétima temporada defendendo as cores da Shell, também falou sobre as expectativas para a primeira etapa do campeonato, que está marcada para o dia 25 de março.

“Acho que o entrosamento meu com a equipe é um dos fatores relevantes desse começo de campeonato. Ano passado conquistamos grandes resultados, já na primeira etapa, a pole e a vitória. Logo na sequência, vencemos a Corrida do Milhão, pela segunda vez na minha carreira. Durante a temporada, subimos no pódio em três outras ocasiões, duas vezes na segunda colocação e uma vez na terceira. Então, acreditamos muito em uma grande temporada”, explicou.

Chefe da equipe RCM, Marcel Campos também acredita em um grande ano: “O objetivo é continuar a evolução e esse grande trabalho que juntos estamos fazendo. O Ricardo é um dos maiores nomes do automobilismo e é uma honra o termos como piloto”, disse.

O Toyota Corolla #10 recebeu um layout mais agressivo, que, através das linhas brancas e amarelas, dá ainda mais destaque na composição com o vermelho.

