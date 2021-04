Ford Ranger Black esgota lote inicial de venda em um dia

31 de março de 2021 Diversos

As cem primeiras unidades da nova versão disponibilizadas no mercado foram vendidas em menos de 24 horas

Essa velocidade de vendas mostra que a nova picape urbana é o produto certo com posicionamento correto

A Ranger Black combina visual exclusivo, motor Diesel e tração 4×2, com preço na mesma faixa das versões flex de entrada

A Ford Ranger Black, nova versão urbana da picape, foi lançada na sexta-feira e esgotou as cem primeiras unidades disponibilizadas para venda em menos de 24 horas – veja o vídeo. Única da categoria equipada com motor Diesel e tração 4×2 – ao lado da Ranger XLS –, a nova picape tem um visual exclusivo e sofisticado, na cor preta, e preço de R$179.900, na mesma faixa das versões flex de entrada.

Como oferta de lançamento, o primeiro lote da Ranger Black foi equipado com um kit de acessórios formado por capota rígida elétrica, protetor de caçamba e rede porta-objetos, disponíveis como opcionais.

“Essa velocidade de vendas da Ranger Black representa um início muito promissor, mostrando que ela é o produto certo com o posicionamento correto”, diz Antônio Freitas, gerente de Marketing de Picapes da Ford. “Os clientes reconheceram que ela tem um conteúdo atraente e excelente custo-benefício para atender quem procura uma picape de uso urbano.”

O visual monocromático preto no exterior e na cabine, com detalhes foscos e brilhantes e bancos de couro, dá à Ranger Black um toque de sofisticação e esportividade, realçando a conhecida robustez da linha. Outra novidade é a conectividade, que permite o travamento e destravamento, dar partida remota para climatização da cabine e localizar o veículo, além de receber alertas de alarme e de funcionamento pelo celular.

O motor Duratorq 2.2 Diesel, com 160 cv e torque de 39,2 kgfm, garante um desempenho eficiente e econômico. A transmissão automática e a suspensão com ajuste especial também favorecem o conforto e a dirigibilidade da Ranger Black.

Sua lista de equipamentos inclui sete airbags, ar-condicionado de dupla zona, piloto automático, controle de tração e estabilidade, controle adaptativo de carga, sistema anticapotamento, sistema de controle de reboque, assistente de partida em rampa e central multimídia SYNC 3 com tela touch de 8 polegadas.





Sobre a Ford Motor Company

A Ford Motor Company é uma companhia global sediada em Dearborn, Michigan. A companhia projeta, fabrica, comercializa e oferece serviços a uma linha completa de picapes, utilitários e carros – incluindo cada vez mais versões elétricas – e veículos de luxo da Lincoln; fornece serviços financeiros através da Ford Motor Credit Company; e busca posições de liderança em eletrificação; soluções de mobilidade, incluindo serviços de condução autônoma; e serviços de veículos conectados. A Ford emprega aproximadamente 186.000 pessoas em todo o mundo. Para mais informações e notícias sobre a Ford Brasil, visite o site https://media.ford.com

Relacionado