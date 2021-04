ALPINE: Coleção Elegance 2021

31 de março de 2021 Diversos

Após o sucesso crescente de sua linha de moda, itens de couro e acessórios desde 2015, a Alpine apresentou sua nova coleção Elegance. Os clientes do A110 e os fãs da marca poderão aumentar ainda mais sua paixão adquirindo uma peça da coleção. A coleção está disponível exclusivamente on-line (boutique.alpinecars.com) e na rede de concessionárias Alpine.



Criada para se integrar a um estilo casual, esta nova coleção Elegance é contemporânea. A coleção Elegance 2021 foi concebida para homens e mulheres, com peças atemporais e com um estilo definitivamente sofisticado. Um dos destaques é a jaqueta de couro Alpine, confeccionada a partir de um couro napa de flor integral, macio e de alta qualidade. O forro tem cor contrastante (azul na versão masculina e ameixa na versão feminina). O logo Alpine aparece em relevo na parte de baixo da jaqueta e na parte de trás da gola.

A novidade desta linha é o lenço de seda, peça indispensável para um toque de elegância à francesa. Com seu design inspirado no aro de roda SERAC, ilustrado de forma moderna e colorida, o lenço de seda Alpine vai certamente encontrar seu lugar em qualquer guarda-roupa.

A coleção Elegance também inclui uma camisa branca, cujo corte garante um caimento perfeito, tanto para homens como para mulheres. Já as luvas Alpine de couro e seda são um “must have” para os fãs da marca. Elas conferem um toque de elegância ao look, permitindo destacar a personalidade de quem as usa.

A linha renovada de malas busca inspiração na frende da carroceria do Alpine A110, principalmente as saídas de ar. Agora, a linha é composta de uma bolsa para viagens curtas, uma bolsa porta-sapatos e um nécessaire para artigos essenciais. O couro utilizado é o mesmo empregado na jaqueta de couro Alpine, destacando a elegância dos acabamentos das diferentes peças da coleção. Estes três itens de bagagem podem ser facilmente acomodados no porta-malas traseiro dos modelos Alpine A110 e A110S. A coleção é complementada por uma bolsa de viagem do tipo duffel, uma carteira masculina, um all-in-one feminino, um cinto e duas malas – que podem ser transportadas no porta-malas dianteiro do A110.

Os acessórios e as abotoaduras (compatíveis com a camisa Alpine), o guarda-chuva ou o chaveiro completam o look sofisticado da coleção.



SOBRE A ALPINE

Fundada em 1955 por Jean Rédélé, a Alpine sempre se destacou com seus carros esportivos com estilo francês. Em 2018, a marca apresentou o novo A110, um carro esportivo fiel aos princípios atemporais da Alpine em matéria de compacidade, leveza, agilidade e prazer de dirigir. Em 2021, a Alpine Cars, a Renault Sport Cars e a Renault Sport Racing foram reunidas sob a égide da Alpine. Assim, ela se torna uma marca dedicada aos carros esportivos inovadores, autênticos e exclusivos do Grupo Renault, que se beneficiam do legado e do know-how de sua fábrica histórica de Dieppe, bem como da maestria da engenharia das equipes de Fórmula 1 e da Renault Sport Cars.







