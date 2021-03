Nissan usa novas tecnologias para expandir a gama de peças da linha NISMO Heritage no Japão

29 de março de 2021 Diversos

Março 29, 2021

YOKOHAMA, Japão – A Nissan vai usar novas tecnologias para ampliar as opções do programa NISMO Heritage Parts, que vende peças originais para reparo e reposição de veículos descontinuados e que está disponível no Japão. As novas tecnologias incluem estampagem bilateral incremental sem matriz para criar painéis da carroceria e impressão 3D para peças de resina.

A Nissan revelou a tecnologia estampagem bilateral incremental sem matriz em outubro de 2019 como um método para produzir painéis de carroceria em baixos volumes. Ela permite a moldagem de formas complexas por meio do uso de dois braços de robôs que pressionam ferramentas parecidas com hastes posicionadas em lados opostos de uma folha de aço para deformar a chapa e chegar ao formato que se deseja.

Com este método de produção, a Nissan planeja produzir painéis traseiros para o Skyline GT-R R32. A Nissan criou protótipos ao mesmo tempo em que incorporou o conhecimento de trabalhadores especializados em chapas metálicas e usou a conformação dupla face e o processamento não-lubrificado com ferramentas revestidas de diamante como base. Ao trabalhar em estreita colaboração com seus fornecedores, a Nissan alcançou a alta qualidade necessária para peças de automóveis.

A tecnologia de impressão 3D foi desenvolvida em conjunto com a Solize Corporation para produzir um protetor feito de resina para o chicote do Skyline GT-R R32. Com a cooperação do fornecedor da carroceria, a Nissan redesenhou as peças e conduziu testes de desempenho que se adaptam às impressoras 3D, permitindo um tempo menor para comercializar peças de alto padrão.

O programa NISMO Heritage Parts, lançado em dezembro de 2017, expandiu o catálogo disponível de 80 para 300 peças. Ele faz parte dos esforços da Nissan para permitir que os clientes continuem a dirigir seus Nissan de alto desempenho por um período mais longo. As peças NISMO Heritage são produzidas, em colaboração com fornecedores, pela Nissan Motor Company, Nissan Motor Sports International e Autech Japan.

A Nissan planeja continuar a utilizar tecnologias do Centro de Pesquisa Nissan e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Engenharia de Produção para expandir ainda mais o programa NISMO Heritage Parts.

