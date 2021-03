Ford Lança a Ranger Black, uma Picape Urbana Sofisticada, Exclusiva e Conectada

29 de março de 2021 Diversos

Nova versão da Ranger traz uma opção inédita no segmento e com preço competitivo

A tecnologia FordPassTM Connect permite acessar remotamente várias funções do veículo pelo celular

O conjunto mecânico com motor 2.2 Diesel, transmissão automática e tração 4×2 surpreende pelo torque, dirigibilidade e conforto

O visual esportivo da picape é destacado pela cor monocromática e itens exclusivos

A Ford inicia este mês a venda da Ranger Black, nova versão da picape para uso urbano com uma combinação exclusiva de estilo, desempenho, equipamentos e tecnologia, incluindo conectividade com acesso remoto a várias funções do veículo pelo celular. Assim como a Ranger Storm, versão off-road lançada no ano passado, ela amplia a linha com uma opção inédita dentro do segmento, desta vez para atender o cliente que roda predominantemente na cidade.

O visual monocromático preto tanto no exterior como na cabine, com detalhes foscos e brilhantes e bancos de couro, realça a sofisticação e esportividade da Ranger Black. O conjunto mecânico, formado por motor 2.2 Diesel, transmissão automática, tração 4×2 e suspensão com ajuste especial, surpreende pelo torque, dirigibilidade e conforto.

Tudo isso, somado à conhecida robustez da Ranger, tecnologias que aprimoram a segurança a bordo e preço muito competitivo, contribui para fazer da nova versão uma boa opção de compra.

“A Ranger Black foi criada para atender um consumidor que não tinha opção similar no segmento”, diz Antônio Freitas, gerente de Marketing de Picapes da Ford. “É uma picape de uso urbano com design robusto e sofisticado, motor Diesel e tração 4×2, que oferece excelente dirigibilidade e tecnologia com propósito para ampliar o sucesso da Ranger.”

Santantônio, rack de teto, estribo lateral, faróis com máscara escura, grade dianteira e rodas de liga leve de 18 polegadas fazem parte dos itens diferenciados da picape. O interior também é exclusivo, com visual “Black”. A lista de equipamentos inclui sete airbags, ar-condicionado de dupla zona, piloto automático, controle de tração e estabilidade, controle adaptativo de carga, sistema anticapotamento, sistema de controle de reboque e assistente de partida em rampa.

Sua central multimídia, completa, é o SYNC 3 com tela touch de 8 polegadas, comandos de voz e acesso a Apple CarPlay e Android Auto. O sistema de conectividade FordPassTM Connect, com modem embarcado, permite controlar pelo celular funções como travamento e destravamento, partida remota com climatização da cabine, agendamento de partida, odômetro, autonomia e localização do veículo, além de receber alertas de alarme e de funcionamento.

A Ranger Black chega com preço de R$179.900 e tem também um custo de posse atraente, incluindo consumo, manutenção, peças e seguro.

Como oferta especial de lançamento, a Ford vai oferecer para os cem primeiros clientes da Ranger Black um kit de acessórios composto por protetor de caçamba, capota rígida elétrica e rede porta-objetos. Esses itens, que somam R$10.000, também poderão ser adquiridos separadamente nas revendas.

Visual Black

A Ranger Black foi apresentada pela primeira vez como conceito no Salão do Automóvel de São Paulo em 2018, para teste de mercado, com excelente receptividade do público. Chega agora a sua versão final.

Com porte imponente e visual sofisticado, a nova picape não passa despercebida nas ruas. Seu tema preto monocromático combina peças com acabamento fosco e brilhante, faróis e lanternas com máscara escura e rodas de 18 polegadas com design exclusivo.

As maçanetas, retrovisores, rack de teto, estribo e grade lateral em preto fosco reforçam a esportividade. A traseira mantém o espírito de esportivo urbano. O santantônio da Ranger Black é o mesmo da versão Limited, uma peça de design refinado que amplia visualmente a cabine.

O interior também traz um toque extra de sofisticação, com bancos de couro, volante e descansa-braço central com revestimento refinado e ar-condicionado de dupla zona.

Conectividade

A Ranger Black vem com os novos recursos de conectividade FordPassTM Connect, que criam uma nova interação do usuário com o veículo. O sistema reúne várias funcionalidades que podem ser controladas à distância pelo celular. Elas incluem o travamento e destravamento remoto de portas, partida remota com climatização para refrigerar ou aquecer a cabine e alerta de acionamento do alarme, que avisa o motorista em tempo real caso haja alguma violação do veículo.

O sistema também é capaz de gerar 38 tipos diferentes de alerta caso ocorra alguma falha no veículo, que incluem o monitoramento de mais de 3.000 parâmetros, e orienta o motorista quando é preciso tomar alguma ação.

É possível ainda conferir o odômetro, o nível de combustível, a autonomia, agendar a partida e localizar onde o veículo foi estacionado. Outra facilidade é o agendamento de serviços pelo celular, com acesso direto à agenda das concessionárias sem precisar preencher dados.

Segurança

A segurança é um dos pilares que fazem da Ranger uma picape de verdade, a começar pela construção sobre chassi, com porte robusto e 235 mm de altura livre do solo, que coloca o motorista e os passageiros em posição elevada no trânsito.

A Ranger Black vem com sete airbags, freios ABS nas quatro rodas com EBD e também traz o conjunto mais completo de controle eletrônico de estabilidade e tração, o AdvanceTrac. Além dos controles anticapotamento, adaptativo de carga e de oscilação de reboque, ele inclui assistência de partida em rampa e de frenagem de emergência.

A capacidade de imersão de 800 mm – a maior da categoria – é outro diferencial da picape que pode ser extremamente útil numa condição de alagamento na cidade.

Comodidade

A Ford desenvolveu a Ranger Black pensando no cliente urbano que quer agilidade no trânsito e o conforto de um SUV grande, com a versatilidade que só uma picape de verdade pode oferecer.

Seu desenvolvimento começou pela definição do conjunto motriz com motor Duratorq 2.2, que se destaca pelo alto torque em baixas rotações – as mais usadas no trânsito. A apenas 1.600 rpm ele já desenvolve o torque máximo de 39,2 kgfm. Casado com a transmissão automática de seis velocidades, oferece uma direção ágil e confortável. Outra vantagem é o baixo consumo, que proporciona grande economia e autonomia junto com o tanque de 80 litros.

A escolha da tração 4×2 mostrou ser extremamente adequada à proposta de uso urbano da picape e também contribui para o seu excelente custo-benefício. A suspensão traz um ajuste feito especialmente para o modelo, desenvolvido pela engenharia da Ford na recente revisão desse sistema.

O motorista encontra facilmente uma boa posição de dirigir usando o ajuste de altura do volante e os ajustes de altura e lombar do banco. Direção com assistência elétrica progressiva, sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré são outros recursos que auxiliam nas manobras no trânsito.

