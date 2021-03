Equinox passa a ser ofertado exclusivamente com motor de 172 cv

29 de março de 2021 Diversos

SÃO CAETANO DO SUL – A Chevrolet está disponibilizando a linha 2021 do Equinox, o SUV médio premium da marca no mercado brasileiro. Os veículos começam a chegar à rede concessionária da marca em abril. A novidade é que, a partir de então, o modelo passa a ser ofertado exclusivamente com o motor de 172 cavalos, 27,8 kgfm de torque e injeção direta de combustível.

“No caso do Equinox, este motor é o que melhor combina alto desempenho com eficiência energética, característica cada vez mais relevante para o consumidor”, explica Rodrigo Fioco, diretor de Marketing de Produto da GM América do Sul.

Além disso, a empresa está comprometida em continuar reduzindo as emissões de carbono, com o objetivo de zerá-las globalmente em todo portfólio de veículos até 2035.

O Equinox 2021 desembarca para atender crescente demanda por SUVs premium de médio porte. Todas as unidades que chegam são da versão topo de linha Premier com tração integral AWD (All-Wheel Drive).

Além do amplo espaço para ocupantes e bagagens, o Equinox se destaca pela lista de itens de segurança, conectividade e conforto. Confira os principais equipamentos:

O Chevrolet Equinox Premier 2021 estreia em três diferentes opções de cores para a carroceria: Preto Global, Prata Switchblade e o inédito Branco Abalone.

Sobre a Chevrolet

Fundada em 1911, em Detroit, a Chevrolet é uma das maiores marcas de veículos do mundo, com negócios em mais de 100 países e vendas anuais de mais de 4.0 milhões de veículos. A Chevrolet oferece aos clientes veículos com consumo eficiente, com um desempenho envolvente, um design inovador, características de segurança passivas e ativas e tecnologia de fácil utilização. Mais informações a respeito dos modelos Chevrolet podem ser encontradas nos sites www.chevrolet.com.br e media.gm.com/brasil e no perfil do Twitter: www.twitter.com/GMBPress.

Chevrolet Equinox 2021

